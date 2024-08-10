«Изменил с лучшей подругой»: почему предают свои

Если верить психотерапевтам, то по уровню травматизма для психики человека на втором месте после смерти близкого стоит измена или расставание с партнером. Действительно, предательство любимого человека – это всегда больно и непонятно. Вдвойне больнее, если в роли третьего лишнего в отношениях выступает близкая подруга или друг. С двойным предательством справиться сложнее и не всем удается пережить подобный опыт без последствий. Многие женщины в дальнейшем предпочитают вообще не иметь подруг, чтобы не повторить негативный сценарий. Мужчины, как правило, не чистят свои социальные контакты так радикально.

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Так что же толкает партнера на измену с друзьями своей половинки и нужно ли избавляться от близкого окружения, чтобы партнер не «загулял» с одним из них, Tengri Life рассказала практикующий психолог Жанна Петрова.

Почему он/она?

По словам психолога, причин для измены с подругой/другом партнера может быть много и в каждой паре к адюльтеру приводят разные обстоятельства.

Одна из причин – это отсутствие эмоциональной поддержки между супругами. А друзья – это почти часть их команды. Зачастую они знают о проблемах в паре, стараются поддержать, заполняют эмоциональную дыру, и, как следствие, отношения с ними могут выйти на «новый уровень», - объясняет Жанна Петрова.

Вторая причина, говорит психолог, очень банальна – привлекательность подруги жены.

В отличие от жены, которая дома ходит в халате, ее подруга приходит в гости «при параде», муж видит ее красивую, неуставшую и лучезарную. На этом фоне у него может возникнуть симпатия, - отмечает специалист.

Третья причина – территориальная близость друзей.

«Если в парадигме мира человека измена – это нормальное явление, то он будет «гулять» даже от, казалось бы, идеального партнера. А друзья, они вот – рядом. Никуда ходить, чтобы кого-то найти, не нужно. И тот аспект, что изменяет он с близким человеком для своего партнера, никакого принципиального значения для него не имеет».

Втянуть друзей в «треугольник» легче, чем постороннего человека: одних можно вовлечь жалостью, если все время рассказывать, как несчастен в браке. Друг в попытке утешить может пересечь грань. Других можно соблазнить, зная их слабые места, привычки, увлечения и прочее.

Конечно, это не все причины. И конечно, не все партнеры способны таким образом компенсировать свои потребности в нехватке чего-либо, - уточнил специалист.

Жанна Петрова отметила, что измену лучше предотвратить, чем разбираться с последствиями.

Если в супружеской паре назрели проблемы, то лучшим решением будет такой треугольник: «муж – жена – психолог или психотерапевт». Специалист поможет разобраться в себе, выявить кризисы, разрешить конфликты, научиться вести конструктивный диалог с партнером, укрепить семью, - советует Петрова.

Почему предают друзья?

Причины, почему друзья вступают в интимные отношения с супругом своих друзей, говорит психолог, могут происходить из совокупности социальных и психологических факторов, таких как отсутствие личных границ, слабые моральные установки, посттравматические расстройства, неумение учитывать последствия и так далее.

«Люди разные, жизненные принципы у всех разные, у них различная психология и мотивация. Кто-то делает это, просто потому что хочет, и не испытывает при этом мук совести. Кто-то действительно питает чувства ко второй половине друга или подруги, а кто-то начинает «пылать чувствами» только потому, что человек нравится кому-то еще. У многих женщин есть такая черта, когда при встрече с подругами они хвастаются своими мужьями: какой он заботливый, щедрый, внимательный и так далее. Некоторые одинокие подруги, не обремененные какими-то принципами, могут решить, что и им такого мужчину надо. Но зачем перебирать незнакомцев, которые еще неизвестно как себя проявят, если есть уже понятный мужчина – муж подруги, и переходят к активным действиям по соблазнению».

Нужно ли избавляться от друзей после свадьбы?

Людям, говорит специалист, нужны социальные связи, и сужать их до одного единственного человека, который будет и супругом, и другом, и компаньоном, – не очень правильная позиция. Жизнь – штука непредсказуемая, и сегодняшний, казалось бы, надежный партнер завтра может поменять свои приоритеты и в силу различных причин выбрать будущее без вас.

Если представить «свой социальный мир» как конструкцию, объясняет психолог, то можно сказать, что держится он на трех столбах: партнер, друзья, семья, в которой вы родились. Если выбить один из столбов, конструкция удержится на двух оставшихся, а если «весь мир» – это только партнер, то с его уходом конструкция развалится полностью и восстановиться человеку будет гораздо сложнее. Без поддержки близкий людей период восстановления может занять гораздо больше времени и отразиться на психологическом состоянии сильнее.