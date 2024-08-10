18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.04
520.78
5.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.08.2024, 11:46

Казахстанку осудили за убийство своих дочерей

Новости Казахстана 0 0

В Караганде женщину осудили по обвинению в убийстве двух своих дочерей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

Фото: © Sputnik / Владислав Воднев
Фото: © Sputnik / Владислав Воднев

В суде привели предысторию страшного преступления.

В 2023 году обвиняемая Г. познакомилась с гражданином Д., вскоре они стали проживать совместно в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Совместных детей у них не было. У женщины были три дочери возраста четырёх, двух лет и менее года.

Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключом входную дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу Г., находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выражавшимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. Г. сказала малолетним К. и М. лечь на кровать, и когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом, - сообщили в суде.

Вина подсудимой доказана показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Г. назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Смягчающих и отягчающих вину и наказание Г. обстоятельств по делу не установлено. При назначении наказания учтены требования части 4 статьи 46 УК, согласно которой пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
Дура. Лучше бы в дет дом отдала чем лишать жизни ни в чём не повинных детей
10.08.2024, 08:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…