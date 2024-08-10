Неужели все должны страдать? Спор вокруг плачущего ребенка разгорелся в Казнете

В сети вспыхнули бурные обсуждения после того, как девушка выложила видеоролик и показала атмосферу, в которой проходила ее поездка на междугороднем автобусе, передает Tengri Travel .

Фото: Pixabay

В записи слышно, как плачет ребенок, а взрослые ругаются, заявляя, что невозможно это слушать и матери необходимо ехать другим способом. Судя по записи, все происходило в автобусе, который ехал из Семея до Алаколя.

Вот с таким концертом мы приехали, - подписала ролик автор.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в комментариях. Пользователи активно делились своими мнениями, которые зачастую были весьма полярными. Некоторые поддерживали недовольство взрослых, отмечая, что они также родители и понимают, насколько тяжело бывает путешествовать с детьми. В то же время другие указывали на то, что окружающие должны проявлять терпение и понимание.

«Вы извините, конечно, у всех были дети, и мы были детьми, когда были дети маленькими, старалась ездить отдельно на такси. Не должен весь автобус страдать, люди едут на отдых и настроение должно быть», «И вот такой отдых по всему Казахстану! Куда ни поедешь, ни пойдешь, нигде покоя нет от этих детей!», «Это мука для остальных пассажиров», «Все платят и имеют право ехать в тишине. Для себя и ребенка такси пусть берут. Я не против детей, но почему все должны слушать», «Мне кажется, другие люди не должны страдать. Все платят одинаково. Нужно пытаться успокоить ребенка. И мужчина, думаю, не сразу начал возмущаться, для этого время потребовалось», - написали в комментариях пользователи.

Однако нашлись и те, кто вступился за родителей с детьми, отмечая, что не всегда возможно успокоить ребенка, особенно в длительных поездках.

«Как будто ребенка можно успокоить по щелчку пальца. Нужно относиться с пониманием», «Это ребенок, неужели ни у кого из них нет детей, потерпеть можно же!», «Так они галдят больше, чем ребенок плачет. Больше людей вокруг слышно, чем его», «Ну надо же быть немного добрее!!! Что теперь, родителям с детьми вообще никуда не ездить?», «Я смотрю, там родители и не пытаются успокоить ребенка! Ребенок уже не грудной, его можно отвлечь и успокоить! Просто не нашлось того, кто умный!», - отметили комментаторы.

В комментариях пользователи также делились личными историями и наблюдениями, связанными с путешествиями с детьми.

«Будучи на руках с маленькими детьми, никуда не ездила. Потому что знала, что так оно и будет. И вместо отдыха нервотрепка. Поэтому отдыхали дома во дворе», «Мы из Пхукета 8 часов летели с визгом всю дорогу, даже не пытались родители успокоить ребенка, хорошо, что уши заложило при взлете», «Дорогие взрослые, вы тоже когда-то были детьми и устраивали «концерты», и не надо говорить, что вы такими не были. Все мы были. Будьте терпимы и мудрее!», «Раньше дети в наше время все равно были спокойнее! Сейчас дети бесконечно плачут без причины! У нас на улице во дворе без конца плачут», - рассказывали они.

Обсуждение в сети продолжает набирать обороты.