Казахстанский юрист поделилась полезными советами для девушек

На странице в социальных сетях появился видеоролик , где юрист из Алматы делится важными советами, которые помогут избежать девушкам неприятностей при знакомстве или общении с молодыми людьми, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Алуа Секишева, юрист из Алматы, поделилась с девушками полезной информацией, как не попасть в неприятные ситуации, которые могут возникнуть на любом этапе отношений. В первую очередь, она настоятельно рекомендует не отправлять свои обнаженные фото бойфрендам.

Очень много случаев шантажа. Сегодня он любит, а завтра ненавидит. Тебе зачем потом эти проблемы?, - говорит девушка.

Также она рассказывает, что необходимо сохранять свои переписки и ни в коем случае не оформлять кредиты на свое имя чужому человеку. По ее словам, большая часть добродеятелей остаются с кредитом один на один и выплачивают сами. Также Алуа предупреждает о том, что если девушка решит занять деньги в долг, то обязательно следует брать расписку. Выступает юрист и против гражданских браков.

Я против гражданских браков. Без заключения законного брака, никях тоже считается недействительным, - подчеркивает юрист.

Также она советует не распространяться о том, сколько человек зарабатывает и беречь свое имущество, которое было куплено до брака. Еще одной фишкой юрист назвала обратить внимание на то, какие пенсионные отчисления у будущего супруга.