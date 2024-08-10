В Казахстане сократят сроки обучения в военно-технических школах

Фото: министерство обороны РК

В Казахстане планируют сократить сроки обучения в военно-технических школах Министерства обороны. В ведомстве разработали проект документа о внесении изменений в приказ министра обороны Республики Казахстан «Об утверждении Правил набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса, а также сроков обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан».

Новшество документа состоит в том, чтобы сократить время обучения курсантов в ВТШ с 42 рабочих дней до 42 календарных дней. При этом, как отмечается в документе, обучение будет идти с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на сайте Открытых НПА. Документ доступен к обсуждению до 23 августа.