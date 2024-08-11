12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Темиртау

В Темиртау из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка, происшествие случилось поздним вечером 9 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

Фото с сайта индустриясевера.рф

Инцидент произошел по улице Бульвар Независимости. Ребенок 2011 года рождения выпал из окна четвертого этажа. Как сообщили в Департаменте по ЧС, в момент происшествия взрослые находились в соседней комнате.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. О состоянии здоровья девочки информация не уточняется.

Всего в текущем году в Карагандинской области был зарегистрирован 21 случай падения детей из окон, из которых четыре закончились летальным исходом.