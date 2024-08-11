Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 11 августа

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК представил программу выступлений казахстанских спортсменов в заключительный день Олимпиады в Париже, 11 августа, передает Информбюро.
Сегодня выступят два казахстанских спортсмена в двух видах соревнований – лёгкой атлетике и вольной борьбе.
11.00 – Лёгкая атлетика, марафон, финал. Жанна Мамажанова.
14.00 – Вольная борьба. Алишер Ергали – Амир Али Азарпира (Иран). Утешительный поединок за право побороться за «бронзу».
Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар», «Ел арна» и Jibek Joly.
В копилке сборной Казахстана сейчас семь медалей:
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