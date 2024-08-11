Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 11 августа

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК представил программу выступлений казахстанских спортсменов в заключительный день Олимпиады в Париже, 11 августа, передает Информбюро .

Фото с сайта vlast.kz

Сегодня выступят два казахстанских спортсмена в двух видах соревнований – лёгкой атлетике и вольной борьбе.

11.00 – Лёгкая атлетика, марафон, финал. Жанна Мамажанова.

14.00 – Вольная борьба. Алишер Ергали – Амир Али Азарпира (Иран). Утешительный поединок за право побороться за «бронзу».

Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар», «Ел арна» и Jibek Joly.

В копилке сборной Казахстана сейчас семь медалей: