Хореографа из Павлодара вызвали в полицию после танца на каблуках

В Павлодаре хореографа из танцевальной студии May Dance вызвали в полициюв полицию из-за видео , где он исполняет танец на каблуках в облегающей одежде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Orda.kz .

Фото: Instagram/black.waaay

9 августа полиция пришла в студию прямо во время занятий, взяли объяснительную у хореографа и пригласили его на беседу в отдел полиции. Видео с танцем вызвало бурную реакцию в одном из городских пабликов, что и стало причиной вмешательства полиции.

Аман объяснил, что видео носило рекламный характер и не имело никакого отношения к пропаганде ЛГБТ. Несмотря на это, ему задали несколько вопросов о его ориентации и сообщили о возможном штрафе за мелкое хулиганство.

Хореографу предстоит явиться в полицию для дополнительной беседы 12 августа.

Напомним, уголовное дело возбудили из-за скандального танца в юрте. Откровенный танец в юрте взбудоражил Казнет. В нем девушки в юрте вместе с парнем танцуют в казахской национальной одежде. Позже министр культуры высказалась о резонансном видео с танцем в юрте.