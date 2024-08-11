Мужчина погиб во время отдыха с семьей и друзьями в ущелье в Алматинской области

В горной реке в Алматинской области утонул мужчина. Сюда он приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Каскеленском ущелье Карасайского района 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка.
"Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло. Оперативная группа РОСО извлекла тело из воды на расстоянии 1 км от предположительного места падения и передала сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.
Спасатели призвали во время отдыха у горных рек соблюдать правила безопасности:
не заходите в воду;
не стойте на камнях;
держитесь подальше от края речки;
следите за детьми; избегайте рек во время дождя;
не переоценивайте свои силы.
Напомним, недавно в Алматинской области мужчина вышел в горы в одиночку, а когда он вовремя не вышел на связь с родственниками, были вызваны спасатели. Оперативная группа обнаружила пропавшего без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.
Комментарии0 комментарий(ев)