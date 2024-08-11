Коррупция в спорте: осужден топ-менеджер Центра олимпийской подготовки

Обвинения были рассмотрены межрайонным судом по уголовным делам города.

Камзаев был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что он пытался склонить представителя общественного объединения «Елгеқамқор» к даче взятки в размере 600 тысяч тенге. Эти деньги, как утверждал обвиняемый, должны были быть переданы должностным лицам РГКП в обмен на подписание актов выполненных работ, которые были частью договора о государственных закупках, - говорится в сообщении ведомства.