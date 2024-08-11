Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире

Сегодня, 11 августа, последний день соревнований, передает Информбюро.
Что. Торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр.
Где. Париж. Стадион «Стад де Франс».
Когда. 11 августа в 23.15 по времени Астаны.
Прямой эфир: телеканалы Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел Арна».
Знаменосцы сборной Казахстана – боксёр Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.
В копилке сборной Казахстана сейчас семь медалей:
Шанс на «бронзу» сохраняет борец классического стиля Алишер Ергали.
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