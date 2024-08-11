Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире

Сегодня, 11 августа, последний день соревнований, передает Информбюро .

Фото: © AFP 2024 / ARIS MESSINIS

Что. Торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр.

Где. Париж. Стадион «Стад де Франс».

Когда. 11 августа в 23.15 по времени Астаны.

Прямой эфир: телеканалы Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел Арна».

Знаменосцы сборной Казахстана – боксёр Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

В копилке сборной Казахстана сейчас семь медалей:

одна золотая (Елдос Сметов – дзюдо);

три серебряные (Нариман Курбанов – спортивная гимнастика, Демеу Жадраев – греко-римская борьба, Нурбек Оралбай – бокс);

три бронзовые (Александра Ле, Ислам Сатпаев – стрельба из пневматической винтовки, Гусман Кыргызбаев – дзюдо, Назым Кызайбай – бокс).

Шанс на «бронзу» сохраняет борец классического стиля Алишер Ергали.