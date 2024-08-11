Казахстанский силач шокировал зрителей шоу America's Got Talent (ВИДЕО)

Уникальный рекордсмен из Казахстана Сергей Цырульников, на самом крутом шоу талантов мира шокировал американцев, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/sergei030485

Сергей Цырульников - это казахстанский силач из аула Новокубанка, Шортандинского района Акмолинской области. Он четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана. Мастер спорта по пауэрлифтингу и волейболу.

Он поехал в США на одно из самых рейтинговых шоу планеты и там вызвал настоящий восторг у аудитории своей фантастической силой.