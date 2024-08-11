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11.08.2024, 18:23

Казахстанец после ссоры с матерью позвонил в полицию и лишился свободы

Новости Казахстана 0 0

Житель Актюбинской области несколько раз попадался на одном и том же преступлении, но это его ничему не научило. Мужчину отправили в колонию, передает NUR.KZ со ссылкой на «Диапазон».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как следует из материалов дела, 29-летний житель Кандыагаша с приятелем выпил четыре бутылки пива, а в два часа ночи пришел домой и поругался с матерью. После скандала он вышел во двор, набрал «102» и сообщил, что в доме, где она живет, заложена бомба, якобы взрыв должен был случиться через два часа.

На место выехали все экстренные и оперативные службы, бомбу, естественно, не нашли, но позже задержали автора ложного вызова.

В итоге 29-летний житель Кандыагаша оказался на скамье подсудимых по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Он и сам не мог толком объяснить, зачем это сделал.

Самое интересное, что «шутник» оказался опытным «бомбистом».

В 2009 году в свои 14 лет он также позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в доме, но тогда реального срока не получил.

В 2019 году в свои 24 года он выпил водки у подруги, поссорился с бывшей женой и набрал «102». Полицейским он сообщил, что в одной из школ Кандыагаша заложена бомба и скоро она взлетит на воздух. За сообщение он получил 3 года лишения свободы в колонии среднего режима.

По последнему эпизоду на него завели уже третье уголовное дело за ложное сообщение о бомбе. В этот раз суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Также он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (до 18 млн 460 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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