Оставили ребёнка в аэропорту: руководитель FlyArystan лично извинился перед мамой девочки

И.о. президента FlyArystan Ричард Леджер встретился с Жазирой Мусиной, мамой 12-летней Зере, которую не пустили на рейс авиакомпании, в результате чего девочка одна без присмотра осталась в аэропорту в чужом городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фото: пресс-служба FlyArystan

Руководитель авиакомпании прилетел в Уральск, чтобы встретиться и лично извиниться перед Жазирой Мусиной – матерью Зере Галиевой, которая 21 июля 2024 года осталась в аэропорту Астаны во время посадки на рейс KC 7367. Также Ричард Леджер передал сертификаты для Зере Галиевой, а также ее сестры Зауре и матери Жазиры, дающие право на перелеты по Казахстану авиакомпанией FlyArystan до конца 2024 года, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее казахстанка Жазира Мусина на своей странице в соцсетях рассказала о том, что одна из ее 12-летних двойняшек не смогла вылететь из Астаны в Уральск казахстанским лоукостером FlyArystan. Она с сестрой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта ей не хватило места на борту. Ребёнок остался один без присмотра взрослых в аэропорту. По ее словам, сотрудники авиакомпании ввели сопровождающего в заблуждение, заверив, что девочка на борту.

В соцсетях Жазира Мусина писала, что в авиакомпании ей предлагали компенсацию в 4 млн тенге, однако женщина отказалась.

Позже инцидент прокомментировали в КГА, заявив, что авиакомпанию привлекут к ответственности за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.