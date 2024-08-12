Видео, где мужчина осуждает девушек в коротких шортах, вызвало бурную реакцию в Казнете

На кадрах видно, как между посетителями кафе произошел конфликт. Из разговора следует, что мужчина был недоволен внешним видом девушек, передает ИА «NewTimes.kz». Видео моментально стало вирусным в Сети.
Место, где это произошло – не уточняется. Сначала конфликтующие разговаривали на повышенных тонах, затем пошли угрозы и крики. Из диалога следует, что мужчина выражал недовольство по поводу внешнего вида девушек, которых находились возле прилавка с выпечкой в коротких волейбольных шортах. Последние также высказались в сторону мужчины.
В комментариях многие поддержали девушек, отметив что никто не имеет права указывать кому и как одеваться. Была также и вторая сторона, которая согласилась с доводами мужчины.
«Мужчина прав! Давайте мы мужики выйдем в том в чем нам нравиться во все точки общепита! Правильно надо считаться, а не вести себя и одеваться, как на панель!», «Не прав! Не в купальнике пришли. А вообще нужно проверить его,ни чего себе какие мысли у него? Сколько нужно ещё пострадавших девочек, чтоб таких проверять?», «Мужчина прав, есть культура посещения общественных мест и точка. И так все ходят полуголые, потом говорят мужчина пристал. Дома пожалуйста хоть голой ходите. Смотрю все прям за свободу, свобода в знаниях и учении лучшего должна быть, а не хамство и безкультурие», «Не буду топить кто тут прав, а кто нет. Однако, мужик, по-своему мнению, борется за справедливость и правду, базара нет. Что ты начал с маленьких девочек? Начни с толпы мужиков, которые бухают в общественных местах, скажи это мужику, который в два раза больше тебя, мусорит во дворе жилого дома. Докажи себе, что не только маленькой девочке можешь противостоять. Нашел себе соперника – герой!» - открыто высказались юзеры.
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