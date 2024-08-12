18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.04
520.78
5.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.08.2024, 19:13

Видео, где мужчина осуждает девушек в коротких шортах, вызвало бурную реакцию в Казнете

Новости Казахстана 0 0

На кадрах видно, как между посетителями кафе произошел конфликт. Из разговора следует, что мужчина был недоволен внешним видом девушек, передает ИА «NewTimes.kz». Видео моментально стало вирусным в Сети.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Место, где это произошло – не уточняется. Сначала конфликтующие разговаривали на повышенных тонах, затем пошли угрозы и крики. Из диалога следует, что мужчина выражал недовольство по поводу внешнего вида девушек, которых находились возле прилавка с выпечкой в коротких волейбольных шортах. Последние также высказались в сторону мужчины.

В комментариях многие поддержали девушек, отметив что никто не имеет права указывать кому и как одеваться. Была также и вторая сторона, которая согласилась с доводами мужчины.

«Мужчина прав! Давайте мы мужики выйдем в том в чем нам нравиться во все точки общепита! Правильно надо считаться, а не вести себя и одеваться, как на панель!», «Не прав! Не в купальнике пришли. А вообще нужно проверить его,ни чего себе какие мысли у него? Сколько нужно ещё пострадавших девочек, чтоб таких проверять?», «Мужчина прав, есть культура посещения общественных мест и точка. И так все ходят полуголые, потом говорят мужчина пристал. Дома пожалуйста хоть голой ходите. Смотрю все прям за свободу, свобода в знаниях и учении лучшего должна быть, а не хамство и безкультурие», «Не буду топить кто тут прав, а кто нет. Однако, мужик, по-своему мнению, борется за справедливость и правду, базара нет. Что ты начал с маленьких девочек? Начни с толпы мужиков, которые бухают в общественных местах, скажи это мужику, который в два раза больше тебя, мусорит во дворе жилого дома. Докажи себе, что не только маленькой девочке можешь противостоять. Нашел себе соперника – герой!» - открыто высказались юзеры.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…