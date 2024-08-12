Видео, где мужчина осуждает девушек в коротких шортах, вызвало бурную реакцию в Казнете

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Место, где это произошло – не уточняется. Сначала конфликтующие разговаривали на повышенных тонах, затем пошли угрозы и крики. Из диалога следует, что мужчина выражал недовольство по поводу внешнего вида девушек, которых находились возле прилавка с выпечкой в коротких волейбольных шортах. Последние также высказались в сторону мужчины.

В комментариях многие поддержали девушек, отметив что никто не имеет права указывать кому и как одеваться. Была также и вторая сторона, которая согласилась с доводами мужчины.