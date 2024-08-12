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11.08.2024, 20:41

Новая строительная специальность появится на рынке труда в Казахстане

Новости Казахстана 0 0

В строительной специализации скоро появятся новые представители профессии. Так называемые хаус-мастера – это специалисты по умным домам. Колледжи, которых определят для этой миссии, будут готовить кадры под ключ: от проектировщиков зданий до установщиков интеллектуальных систем, передает ИА«NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщает 24KZ, хаус-мастера уже могут появиться на казахстанском рынке труда в 2028 году. Набор абитуриентов планируют начать уже в следующем учебном году. Как пояснили в министерстве просвещения, проектировщиков, строителей, монтажников и наладчиков интеллектуальных зданий готовить будут в Астане, Алматы и Шымкенте на базе колледжей.

Это специалисты, которые будут сооружать умные дома, то есть эти специалисты непосредственно будут заниматься монтажом, наладкой умных домов. Так как сейчас потребность у населения высокая, комфортные условия жилья все хотят. По грантам вопрос открытый пока, потому что это новая специальность, которую нам необходимо внедрить в систему нашего классификатора, после колледжи должны получить лицензию при соответствии квалтребованиям и затем осуществлять подготовку. Но мы сейчас замечаем тенденцию, что этого требует рынок, и данная работа будет ускорена, - заявил директор департамента технического и профессионального образования министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

Но, острый дефицит на строительном рынке пока находится в стабильном состоянии. Работодатели ищут укладчиков асфальта, маляров, каменщиков, монтажников, плотников и бетонщиков, только на сайте электронной биржи открыто свыше 3 тыс вакансий в области строительства и архитектуры. Нехватка наблюдается в Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

На вес золота сейчас и специалисты по отоплению и вентиляции, по водоснабжению и канализации, электроэнергетике и теплоэнергетике, специалистов в сфере транспортного строительства.

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