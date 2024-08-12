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12.08.2024, 07:46

Полицейские будут сдавать специальные тесты после жалоб казахстанцев

Новости Казахстана 0 1

В Агентстве по противодействию коррупции рассказали подробности планируемого тестирования на добропорядочность для полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ
Изображение сгенерировано при помощи ИИ

В Казахстане разрабатывают проект и сопутствующий к нему законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам тестирования на профессиональную добропорядочность" со сроками внесения в Министерство юстиции - сентябрь, правительство – октябрь, Парламент - декабрь текущего года.

Поправки позволят внедрить в Казахстане институт проверки на профессиональную добропорядочность, которая по задумке разработчиков должна способствовать снижению коррупции в правоохранительных органах и повысить уровень доверия населения к этим органам.

"Разрабатываются три категории сценариев тестирования:

  • по сценариям категории "А" – направленные на оценку качества сервиса, оказываемого населению;
  • по сценариям категории "B" - направленные на оценку соблюдения предписанных служебных процедур и обязанностей в соответствии с действующими правовыми актами;
  • по сценариям категории "C" – направленные на оценку соблюдения требований служебной этики", - сообщили в Антикоре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Сценарии тестирования правоохранителей будет утверждать генеральный прокурор. Координатор по определению тестируемых лиц на основании обстоятельств, например наличие регулярных жалоб на законность, своевременность, этичность действий сотрудника или работника, определяет сотрудников, которые будут подлежать тестированию на профессиональную добропорядочность.

Как объяснили в Антикоре, в процессе тестирования на профессиональную добропорядочность сотрудники органов будут оказываться в имитируемых мнимых ситуациях согласно сценарию.

"После проведения тестирования на профессиональную добропорядочность тестировщик в срок не позднее пяти рабочих дней составляет отчет о результатах тестирования", - добавили в агентстве.

В результате будет только два исхода: прохождение или непрохождение тестирования.

Критериями для вынесения заключений о прохождении или непрохождении тестирования на профессиональную добропорядочность являются:

  • по сценариям категории "А": законность, полнота, информированность, своевременность и вежливость оказанного тестируемым лицом сервиса/услуги обратившемуся лицу;
  • по сценариям категории "B": наличие в действиях тестируемого лица противоправного, виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения положений, действующих нормативных правовых приказов актов;
  • по сценариям категории "C": наличие в действиях тестируемого лица противоправного, виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, предъявляемых к сотрудникам в связи с осуществлением ими служебных обязанностей, предусмотренных в Этическом кодексе сотрудников правоохранительных органов.

Судьбу тех, кто не пройдет тест, будет решать специальная комиссия по добропорядочности. В ее состав войдут руководители кадровой службы и подразделения собственной безопасности, а также представитель общественного совета или иного консультативно-совещательного органа при субъекте организации и проведения тестирования.

В настоящее время документ находится на обсуждении. В Антикоре отметили, что проект закона может быть изменен или доработан.

Напомним, в конце июля Антикор опубликовал на портале "Открытые НПА" поправки в закон о правоохранительной службе с предложением ввести в него новую статью - "Проверка на профессиональную добропорядочность". Поправки позволят увольнять правоохранителей за непрохождение тестирования на добропорядочность после завершения дисциплинарного производства.

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