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12.08.2024, 08:44

Что Кайрат Сатыбалдыулы вернул Казахстану: список

Новости Казахстана 0 1

В Антикоррупционной службе предоставили список имущества, которое Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству, передает Tengrinews.kz.

Иллюстрация Tengrinews.kz
Иллюстрация Tengrinews.kz

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос Tengrinews.kz, уголовные дела в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы расследовались по фактам хищений средств "Казахтелекома", "Центра транспортного сервиса" в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.

"В ходе следствия Қ. Сатыбалдыұлы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем.

С 2022 года по настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыұлы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 миллиарда тенге, или 1,6 миллиарда долларов", - отметили в Антикоре.

Из них 661,5 миллиона долларов были обнаружены за рубежом. Они были возвращены в Казахстан, как отметили в ведомстве, "в кратчайшие сроки в том числе в результате активного сотрудничества Сатыбалдыұлы" из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и других.

По данным Антикора, в число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Что входит в общую сумму возвращенных активов (732,8 миллиарда тенге)

  1. 28,8 процента акций АО "Казахтелеком" - 93,8 миллиарда тенге.
  2. АО "ЦТС" - 30,2 миллиарда тенге.
  3. Доли участия в четырех компаниях - 10,3 миллиарда тенге.
  4. Имущественные активы в Казахстане - 158,5 миллиарда тенге.
  5. Эксклюзивные драгоценности - 105,39 миллиарда тенге (230 миллионов долларов).
  6. Деньги на казахстанских счетах - 36,8 миллиарда тенге.
  7. Деньги из Австрии - 36,8 миллиарда тенге (82,1 миллиона долларов).
  8. Деньги из Лихтенштейна - 116,7 миллиарда тенге (260,5 миллиона долларов).
  9. Деньги из ОАЭ - 6,3 миллиарда тенге (14 миллионов долларов).
  10. Деньги из Турции - 2,2 миллиарда тенге (4,92 миллиона долларов).
  11. Реализация ценных бумаг - 135,8 миллиарда тенге (300 миллионов долларов).

"В государственную собственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 миллиардов тенге, из которых 73 объекта недвижимости: 13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, 4 квартиры, 3 строения, 2 здания медресе с пристройкой, 2 парковочных места, 25 помещений, 1 объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, 5 единиц спецтехники, 3 квадроцикла) и иное имущество", - добавили в Антикоррупционной службе.


Иллюстрация Tengrinews.kz

Часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании, отмечают в Антикоре.


Фото предоставлены Антикоррупционной службой

Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тысяч квадратных метров.


Фото предоставлены Антикоррупционной службой

(Для сравнения: 180 тысяч квадратных метров примерно равны 25 футбольным полям. Ватикан, самое маленькое государство в мире, занимает площадь примерно в 44 тысячи квадратных метров).

Ранее данные активы сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство, сообщили в Антикоррупционной службе.

Фото предоставлены Антикоррупционной службой

"Один из люксовых объектов - бывшая резиденция Қ. Сатыбалдыұлы в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров с земельным участком 135 гектаров - передан управлению образования Астаны", - заявили в агентстве.

Фото предоставлены Антикоррупционной службой

Планируется, что средства будут обращены в доход государства и будут использоваться в социальных целях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А если потрясти еще некоторых лиц, наверное станем в 5ке лидеров по благосостоянию народа.
12.08.2024, 04:34
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