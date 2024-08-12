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12.08.2024, 09:22

Почему сборная Казахстана провалилась на Олимпиаде в Париже?

Новости Казахстана 0 1

Астана. 11 августа. КазТАГ — Своим мнением о том, почему сборная Казахстана провалилась на Летних Олимпийских играх в Париже, поделился казахстанский спортивный журналист Леонид Юрьев.

Фото: НОК
Фото: НОК

«Если сравнивать с Токио, то это несомненный успех. Но ключевая проблема в том, что сейчас вся аналитика, экспертиза госчиновников сведется исключительно к этому аспекту, игнорируя тот факт, что сравнивать себя надо с лучшими, а не с худшими. И с такой стороны Игры в Париже – вторые из серии «самые худшие в истории». Да, есть награда высшего достоинства и три «серебра». Но медалей то вышло даже меньше, чем три года назад!» - написал Юрьев в воскресенье на своем Telegram-канале.

В его сообщении говорится, что в 2021 году после игр в Токио журналисты расспрашивали спортивных чиновников на предмет того, почему мы провалились, а сборная Узбекистана выиграла три «золота». 

«Знаете, какой был популярный ответ: «Вы что, думаете, что узбекский спорт сильнее нашего в три раза?». Ни одной попытки анализа, желания разобраться, что наши друзья-соперник-соседи делают правильно, в каком направлении они развиваются. Спустя три года после Токио мы получали удручающую картину: наш спорт в восемь раз хуже, чем в Узбекистане, если считать по золотым медалям», - дополнил журналист.

Юрьев написал, что соседи превзошли нашу сборную по всем статьям в видах спорта, которые в Казахстане имеют хорошую господдержку и считаются национальными. 

«Посмотрите, что вышло: Бокс. Одно «серебро» и одна «бронза» у сборной Казахстана и пять золотых у Узбекистана. Дзюдо. С нашей стороны «золотой подвиг» Сметова и «бронзовый» Кыргызбаева. Но соседский ответ оказался круче: 1-0-2. Таеквондо. Пока казахский тренер делает из Туниса олимпийскую сверхдержаву в этом виде спорта, казахстанское таеквондо тяжело больно. 0 медалей в Париже – не страшно. 0 шансов на этих Играх – куда страшнее. У команды Узбекистана второе «золото» в карьере Улугбека Рашидова и «серебро» Светланы Осиповой. Борьба. Спасибо Демеу Жадраеву, что спас нашу борьбу от провала. Но его «серебро» не позволило и тут превзойти соседей. Их результат: «золото» и «бронза» у «вольников». К слову, наши борцы вольного стиля на этой Олимпиаде «сообразили» только одну победу на всех. Тяжелая атлетика. Пока в Казахстане потребляют допинг – это исключительно мои ощущения – если не в промышленных масштабах, то близких к ним, у соседей Акбар Джураев едет в Париж и к своему олимпийскому «золоту» добавляет «серебро». Ни один казахстанский штангист на Игры не отобрался», - поделился журналист. 

Юрьев полагает, что Казахстану повезло, что на Олимпиаде выступили спортсмены Сметов, Кызайбай, Кыргызбаев и Жадраев.

«Нашей стране сказочно повезло, что на этой Олимпиаде решили «тряхнуть стариной» те, для кого этот старт может стать последним. Сметову почти 32, Кызайбай будет скоро 31, Кыргызбаеву 32, а Жадраеву в ноябре исполнится 35. Они выжали из себя все и позволили спортивным чиновникам кулуарно рассуждать о том, что парижский результат круче, чем токийский. Планка требований к себе снижается, словно в анекдоте: «отец ростом метр десять взял себе в жены девушку ростом в метр. Их сын ростом 90 см женился на девушки 75 см. Так и до мышей дойдем!» - дополняется в сообщении.

После чего он отметил, что от Узбекистана на Олимпийские игры отправились четыре чемпиона. 

«При этом никто не обсуждает, почему в Казахстане перестали появляться спортсмены, способные, подобно Сметову, пройти на высоком уровне три Олимпиады. У Узбекистана на эти Игры отправилось четыре олимпийских чемпиона. Трое повторили свой успех, а еще один атлет выиграл «серебро», - говорится в сообщении.

Также журналист отметил, что Олимпийские игры являются демонстрацией того, насколько правильно расходуется государственный бюджет на спорт. 

«Главное, чему должна нас научить Олимпиада – признанию. Что мы – на спортивном дне. Олимпийские игры – это ориентир, демонстрация того, насколько умело и эффективно тратятся госденьги на спорт, какой у нас уровень менеджмента, управления и международного влияния. Если мы признаем, что соседи нас превосходят, то можно, подобно двум лягушкам из детской сказки, сделать выбор. Сдаться и сложить лапки или начать сражаться за свое будущее. Провести эффективный анализ, безжалостно привлечь к ответственности всех, кто тратил бюджетные деньги не так, как надо, сделать отбор в национальные команды прозрачным и многое-многое другое. Иначе в Лос-Анджелесе эти результаты нам покажутся прекрасными», - заключил журналист. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Браво Узбекистан - 13 место! Слава Украине - страна воюет, но 3 золота в копилке! А мы..!?? А мы в штаны... Даже Ирландия с ее пятью милионами людей и площадью в половину Акмолинской области с четырьмя золотыми в двадцадке. А при нашей эффективности управления и реализации задач в штаны, вернее их карманы, мы будем в двадцатке кажется только когда гребля бюджетных средств станет олимпийским видом, а пока улыбаемся и машем, загибаемся и пашем. Мир всем!
12.08.2024, 04:53
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