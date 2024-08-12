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12.08.2024, 10:30

Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

Новости Казахстана 0 1

В Кыргызстане по факту финансирования организованной преступной группы (ОПГ) Камчы Асанбека объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец центра отдыха "Симирам" Ясынжан Таиров, сообщает Zakon.kz.

Фото: ГКНБ КР
Фото: ГКНБ КР

Об этом сегодня, 12 августа 2024 года, заявили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР.

"ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны бизнесмена РК Таирова Ясынжана Ниязовича", – говорится в сообщении.

По версии ГКНБ КР, Ясынжан Таиров, зная о преступной деятельности Камчы Асанбека в систематических получениях денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства "установил с ним связь для ведения совместных бизнес-проектов на территории КР".

"В частности, установлено, что Я. Таиров в целях финансирования преступной деятельности так называемого вора в законе К. Асанбека передал ему денежные средства в сумме 200 тыс. долларов. Также владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Я. Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки К. Асанбеку при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий".Пресс-служба ГКНБ КР

В госкомитете отметили, что встречи между Таировым и так называемым вором в законе проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса "Барс", принадлежащего Асанбеку и аффилированным лицам.

"На основании собранных материалов в отношении Я. Таирова постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он объявлен в розыск, в том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", – заключили в пресс-службе ГКНБ КР.

5 июня 2024 года стало известно, что Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана объявил в международный розыск казахстанского предпринимателя, топ-менеджера ТОО "Kazakhmys Holding" Владимира Джуманбаева. По данным ГКНБ КР, установлены факты финансирования Владимиром Джуманбаевым деятельности ОПГ вора в законе Камчыбека Асанбека (Кольбаева), входившего в международную преступную группировку "Братский круг". В тот же день в холдинге подчеркнули, что "Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам". Уже 20 июня в ГКНБ КР заявили, что уголовное дело в отношении Джуманбаева прекращено.

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