Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

Фото: ГКНБ КР

Об этом сегодня, 12 августа 2024 года, заявили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР.

"ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны бизнесмена РК Таирова Ясынжана Ниязовича", – говорится в сообщении.

По версии ГКНБ КР, Ясынжан Таиров, зная о преступной деятельности Камчы Асанбека в систематических получениях денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства "установил с ним связь для ведения совместных бизнес-проектов на территории КР".

"В частности, установлено, что Я. Таиров в целях финансирования преступной деятельности так называемого вора в законе К. Асанбека передал ему денежные средства в сумме 200 тыс. долларов. Также владелец центра отдыха "Симирам" на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Я. Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки К. Асанбеку при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий".Пресс-служба ГКНБ КР

В госкомитете отметили, что встречи между Таировым и так называемым вором в законе проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса "Барс", принадлежащего Асанбеку и аффилированным лицам.