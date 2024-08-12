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12.08.2024, 11:26

Казахстан увеличил иски к крупным нефтяным компаниям Кашагана до 160 миллиардов долларов США

Новости Казахстана 0 1

Сумма арбитражных претензий Казахстана к международному консорциуму North Caspian Operating Company выросла с 150 до 160 миллиардов долларов. Это может быть связано с тем, что правительство РК увидело в некоторых сделках вокруг Кашагана признаки коррупции, сообщает Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Об изменении исков пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники и предполагает, что размер компенсации может еще вырасти.

Еще весной 2023 года Казахстан подал иск к оператору Кашагана NCOC на сумму 13 млрд долларов. Чуть позже сумма иска была увеличена до 15 млрд долларов. Bloomberg уточнял, что международные компании нарушали тендерные процедуры и не выполняли в полном объеме подрядные работы.

В апреле текущего года то же издание сообщило, что Казахстан увеличил свои арбитражные претензии к NCOC до 150 млрд долларов, требуя компенсацию за упущенную выгоду от потенциальной продажи нефти.

Причина иска состоит в том, что, по мнению казахстанской стороны, международные нефтяные компании нарушали тендерные процедуры и не выполняли в полном объеме подрядные работы. Попросту говоря, они затягивали и затягивают разработку месторождения.

Позже агентство Reuters сообщило, что компания Eni (один из участников консорциума) подтвердила, что власти Казахстана начали арбитражную процедуру против партнеров NCOC, и условия арбитража являются конфиденциальными.

"Мы не считаем конкретные суммы запрошенной компенсации разумно обоснованными",– заявил тогда представитель Eni.

В Минэнерго Казахстана, в свою очередь, на вопросы журналистов ответили, что детали арбитражных споров и исков "не подлежат разглашению". В ведомстве заверили, что это исключительно коммерческий спор.

Тем не менее, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в июне 2024 года рассказал об исках Казахстана к операторам.

"По Кашагану идут текущие процедуры рассмотрения позиций сторон. Речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения о разделе продукции. Окончательное решение можно будет принимать только после решения независимого международного суда".Алмасадам Саткалиев

Из инсайдерских источников стало известно, что дополнительный иск, выдвинутый в начале 2024 года, касается упущенной выгоды на сумму 138 млрд долларов и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству Казахстана, но не была доставлена разработчиками месторождений.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Для справки: Кашаган – супергигантское шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Месторождение открыто 30 июня 2000 года и является одним из самых крупных в мире.

Первую нефть на Кашагане добыли осенью 2013 года, на восемь лет позже запланированного срока и на 45 млрд долларов США дороже первоначального бюджета. Через месяц в трубопроводе были обнаружены утечки. Добыча остановилась и возобновилась только в 2016 году.

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