Североатлантический циклон обрушится на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 13, 14 и 15 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Сообщается, что погоду в Казахстане будет формировать североатлантический циклон. На большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа на западе, северо-западе, севере страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.