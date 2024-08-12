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12.08.2024, 13:01

Казахстанским учителям дали шанс получить премию в три миллиона тенге

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане стартовал конкурс "Лучший педагог". Победителям будет вручена премия в размере 3 млн 692 тыс. тенге. В Министерстве просвещения уточнили, что конкурс состоит из трех этапов, сообщает Zakоn.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Также в ведомстве 12 августа 2024 года подчеркнули, что в конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Три этапа:

  • первый – районный, городской уровень (8–21 августа);
  • второй – областной уровень ( 22 августа – 10 сентября);
  • третий – республиканский уровень (11 сентября – 18 октября).

По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень.

Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на этом веб-портале.

Примечательно, что конкурс "Лучший педагог" проводится с 2012 года.

"На сегодняшний день выявлено около 700 педагогов, которым присвоено звание "Лучший педагог", а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа. Это педагоги детского сада, школы, колледжа. В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство".Глава Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев

Следует отметить, что лауреаты звания "Лучший педагог" награждаются не только денежным вознаграждением в размере 1000 МРП, но и нагрудными знаками.

Ранее стало известно, что оздоровительный центр "Бобек" будет реорганизован. Основным предметом деятельности предприятия определена научно-исследовательская деятельность и методическое обеспечение организаций образования на уровнях дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования по инклюзивному образованию.

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