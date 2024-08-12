18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 15:29

Условия на стадионе в Атырау обсуждают казахстанцы. ВИДЕО

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы обсуждают видео, снятое на стадионе "Мунайшы" в Атырау, передает Tengrinews.kz.

Кадры из видео
Кадры из видео

Автор снял на видео неудовлетворительные условия в уборной комнате стадиона. "В связи с этим, возникает глупый вопрос - зачем вбухивать сотни миллионов долларов в иностранцев, которые либо неожиданно заболевают перед соревнованиями, либо с треском проваливаются, если у нас дома нет денег на ремонт туалетов?", - задается вопросом опубликовавший видео журналист Михаил Козачков.

Как отметили в управлении спорта Атырауской области, ФОК "Мунайшы" был построен в 1950 году и до 2018 года находился на балансе акимата Атырау. Шесть лет назад спортивный объект передали на баланс ГУ "Управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области".

"На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на реконструкцию данного объекта. Компания-проектировщик - "Казахэнергопром". Разработку ПСД планируется завершить до конца 2024 года", - сообщили Tengrinews.kz в управлении спорта Атырауской области.

Отметим, что стадион "Мунайшы" является домашней ареной для футбольного клуба "Атырау", выступающего в Казахстанской премьер-лиге. 11 августа клуб принимал в гостях "Актобе" (1:1).

Олимпийская сборная Казахстана завоевала на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…