Условия на стадионе в Атырау обсуждают казахстанцы. ВИДЕО

Кадры из видео

Автор снял на видео неудовлетворительные условия в уборной комнате стадиона. "В связи с этим, возникает глупый вопрос - зачем вбухивать сотни миллионов долларов в иностранцев, которые либо неожиданно заболевают перед соревнованиями, либо с треском проваливаются, если у нас дома нет денег на ремонт туалетов?", - задается вопросом опубликовавший видео журналист Михаил Козачков.

Как отметили в управлении спорта Атырауской области, ФОК "Мунайшы" был построен в 1950 году и до 2018 года находился на балансе акимата Атырау. Шесть лет назад спортивный объект передали на баланс ГУ "Управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области".

"На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на реконструкцию данного объекта. Компания-проектировщик - "Казахэнергопром". Разработку ПСД планируется завершить до конца 2024 года", - сообщили Tengrinews.kz в управлении спорта Атырауской области.

Отметим, что стадион "Мунайшы" является домашней ареной для футбольного клуба "Атырау", выступающего в Казахстанской премьер-лиге. 11 августа клуб принимал в гостях "Актобе" (1:1).

Олимпийская сборная Казахстана завоевала на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.