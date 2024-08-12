Нал или безнал: законно ли ставить условия покупателям по способу оплаты

Вправе ли продавцы в РК ограничивать покупателей в форме платежа за товар или услугу? Например, требовать только наличные деньги? Или наоборот: не принимать наличку? Ведь нередко случается и то, и другое. А проблема в том, что четких правил на этот счет в Казахстане нет, пишет Zakon.kz.

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И многих эта проблема касается. Одним не нравится, что от них требуют наличную оплату, потому что уже привыкли везде расплачиваться по QR-коду банковского приложения в смартфоне. Мол, какая еще наличка в XXI веке?!

Другие (те, что постарше) любят деньги помимо всего прочего еще и тактильно, а у некоторых и вовсе кнопочные телефоны – и потому, наоборот, предпочитают наличный расчет звонкой монетой и шуршащей купюрой. Законно ли лишать их этой возможности? Рассмотрим.

Законно ли отказывать в приеме наличных денег

В данном вопросе принято ссылаться на Закон РК "О платежах и платежных системах", в пункте 3 статьи 25 которого сказано:

"Платежи и (или) переводы денег на территории РК осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи) следующими способами:

передача наличных денег;

передача электронных денег;

перевод денег с использованием платежных документов;

выдача платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;

использование средств электронного платежа".

То есть: и наличка, и платежные карты, и использование системы мгновенных платежей посредством мобильных банковских приложений, считывающих информацию о реквизитах продавца, графически закодированной в Quick Response Code, предусмотрены законодательством. А значит, вполне легитимны в любом заведении независимо от предпочтений продавца.

Но есть проблема. Перечисление в статье закона видов платежей – это всего лишь возможные опции. Однако при этом в законодательстве нет прямо выраженной воли государства, чтобы продавец обеспечил покупателю выбор формы оплаты.

Такую норму могли бы прописать, например, в Законе РК "О защите прав потребителей", в статье 24, где перечислены обязанности продавца (производителя, исполнителя). Список включает 12 пунктов: от предоставления информации о товаре до соблюдения режима работы. А вот свободы выбора формы оплаты почему-то нет.

При этом, в других – и весьма близких – юрисдикциях такие правила есть. Например, в Федеральном законе РФ "О защите прав потребителей" (статья 16.1.):

"Продавец… обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя".

Такое же требование содержится в белорусском законе "О защите прав потребителей" (пункты 1-2 статьи 9).

А раз такая обязанность продавца прямо не установлена в законе, то многие отказывают в приеме налички, например, в общественном транспорте столицы, а с 3 августа аналогичные правила ввели в действие и в Алматы.

Кстати, прежний порядок, когда цена на товар или услугу при оплате наличными была выше, чем при оплате безналичным способом (картой), прямо противоречил законодательству. А именно – пп.4-1) статьи 8-1 Закона РК "О защите прав потребителей".

Впрочем, формально за отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты предусмотрена административная ответственность (статьей 206 КоАП). Но, во-первых, не для всех. Например, она не распространяется на ИП и юрлиц, которые осуществляют денежные расчеты при проведении торговых операций без использования наличных денег.

Кроме того, рассматривать дела о правонарушениях по 206 статье уполномочен Национальный банк РК, для чего физическое или юридическое лицо, которому отказали в приеме банкнот и монет, должен обратиться с заявлением в Нацбанк. То есть на месте убедить продавца принять наличные, если тот заартачиться, не получится.

Ну и главное, предусмотренная административная ответственность, если покупатель проявит недюжинное упорство – на первый раз всего лишь предупреждение. Не удивительно, что на практике правило не работает.

Когда нельзя отказывать в платеже безналичным расчетом, а когда – можно

Что касается обратной ситуации, когда продавец требует оплаты исключительно наличкой, здесь все сложнее. То есть, по общему правилу продавцу делать это закон не запрещает, но есть важные исключения, которые прописаны в уже упомянутой статье 25 Закона РК "О платежах и платежных системах".

Дело в том, что государство устанавливает Перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых ИП и юрлица:

"Обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства) для приема платежей с использованием платежных карточек и (или) прием платежей с использованием системы мгновенных платежей". Пункт 11 статьи 25 Закона РК "О платежах и платежных системах".

Список этот периодически обновляется; сейчас действует Перечень, утвержденный постановлением Правительства РК от 1.07.2021. Он включает следующие виды деятельности, в которых, таким образом, нельзя требовать формы оплаты только наличными, а покупатель вправе расплатиться иначе: картой или QR-кодом:

оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание; оптовая и розничная торговля; предоставление услуг гостиницами; предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков; продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт; предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов; деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов); деятельность в области страхования; деятельность в области здравоохранения; деятельность в области образования; деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов; деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек; деятельность по организации азартных игр и заключения пари; предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.

Уточнение к списку: требования не распространяются на ИП и юрлица в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; а также, разумеется, нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Ну и конечно, если вид деятельности продавца вообще не входит в Перечень, тот, как и торговцы черешней на базаре, имеет полное право требовать оплату исключительно наличными.

Еще раз подчеркиваем – по действующему законодательству. Напомним, Правительство РК 29 июня 2023 года внесло на рассмотрение Мажилиса проект нового Закона РК "О защите прав потребителей" – уже третьего в истории (предыдущие варианты были в 1991 и 2010 году; последний – ныне действующий).

С тех пор о продвижении документа по направлению к выходу в свет информации нет… Впрочем, в версии разработчика нет и нормы об обязанности продавца предоставить потребителю выбор формы оплаты. Посмотрим, что предложат депутаты.