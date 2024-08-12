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12.08.2024, 17:13

Безработных нефтесервисников планируют трудоустроить за рубежом

Новости Казахстана 0 118

Казахстанским специалистам нефтесервисной отрасли ищут работу за границей, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Председатель Союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген сообщил, что в 2022-2024 годы на месторождении Тенгиз будут высвобождены более 80 тыс. человек.

"Это хорошо обученный персонал. И нам, руководителям компаний, не хотелось бы терять людей семьями – это более 200 тыс. человек. Поэтому мы начали искать новые проекты за границей, и наиболее перспективными направлениями являются Катар и Саудовская Аравия, где планируются большие инвестиции в нефтегазовую сферу в ближайшие годы. Мы начали думать, как нашим специалистам получить работу там. Один из способов – через иностранных генподрядчиков, которые уже работают в Казахстане", – сообщил он.

Так, по его информации, из топ-200 мировых нефтегазовых компаний более 25 уже присутствуют на местном рынке.

"По нашим оценкам, за 30 лет работы в Казахстане они заработали более $50 млрд. Мы подумали, что у них есть какой-то моральный долг и они могли бы привлекать местных специалистов в свои международные проекты. Таким образом, мы съездили в их головные офисы и договорились, что они будут привлекать локальных специалистов и субподрядчиков в свои проекты. Вообще, экспорт работников и компаний может принести большую валюту в Казахстан, которую не надо возвращать. Например, если взять 1 тыс. нефтесервисников со средней зарплатой $200 тыс., то они могут принести в страну до $250 млн ежегодно", – подсчитал Кудайберген.

При этом он уточнил, что в Катаре уже работают тысяча казахстанских специалистов с зарплатой примерно в $5 тыс.

"Огромную компанию Total Qatar возглавляет казахстанец. Он работает там уже 17 лет. А на ключевых технических позициях в Qatargas тоже трудятся наши соотечественники. Международный опыт показывает, что господдержка и продвижение компаний на зарубежном рынке могут привести к высоким валютным поступлениям. Посмотрите на подрядчиков из Турции, которые в 2022-2023 годах выполнили проекты за границей на миллиарды долларов. Все эти деньги возвращаются в их страну в качестве дивидендов и обеспечивают занятость более 1 млн турецких граждан за рубежом", – резюмировал глава союза.

Ранее сообщалось, чтот в Казахстане опасаются роста безработицы. LS также сообщал, в какие страны уезжают работать казахстанцы.

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