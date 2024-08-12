В поисках лучшей жизни: откуда и куда переезжают казахстанцы

Граждане Казахстана поставили своеобразный рекорд по внутренней миграции: с начала 2024 года переехали на постоянное место жительство в пределах страны 688 тыс. 400 человек, сообщает Zakon.kz.

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688 тыс. 400 человек, поменявших ПМЖ – это абсолютный рекорд за прошедшие годы, ведь в среднем каждый год на новое место переезжает около 384 тыс. казахстанцев. А в первом полугодии 2023 года сменили регион проживания всего 313 тыс. человек.

Если разделить внутреннюю миграцию на межрегиональную и региональную, то мы увидим, что из области в область в 2024 году переехало 306,8 тыс. человек (плюс 69% по отношению к аналогичному периоду 2023 года).

При этом больше всего уехало из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Жетысуской областей.

Положительное сальдо миграции имеют лишь три города и одна область:

Астана (+29,3 тыс.);

Алматы (+15,8 тыс.);

Шымкент (+4,6 тыс.);

Алматинская область (+1,3 тыс.).

Интересную деталь в миграционных процессах Казахстана отметил исследователь Евразийского института при МКТУ им. Ходжи Ахмета Ясави Канат Маханов.

Результаты последней переписи показывают, что столица Казахстана – Астана – является основным пунктом назначения внутренней миграции.

"Впечатляет то, что 38% населения Астаны были выходцами из других частей Казахстана".Канат Маханов

Аналогичным образом в Алматы примерно треть (33,8%) населения составляют мигранты из других регионов, причем почти половина (17,6%) некоренного населения переехали в город в какой-то момент между 2009 и 2021 годами.

Шымкент, третий по величине город Казахстана, следует аналогичной схеме: 16,4% его населения составляют мигранты, поселившиеся в городе в межпереписной период с 2009 по 2021 год.

Эта тенденция ясно показывает склонность внутренних мигрантов тяготеть к более крупным городским центрам – характерный профиль, часто наблюдаемый в развивающихся странах на средних этапах городского перехода, считает ученый.

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