18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 18:30

В поисках лучшей жизни: откуда и куда переезжают казахстанцы

Новости Казахстана 0 1

Граждане Казахстана поставили своеобразный рекорд по внутренней миграции: с начала 2024 года переехали на постоянное место жительство в пределах страны 688 тыс. 400 человек, сообщает Zakon.kz.

Фото: Freepik
Фото: Freepik

688 тыс. 400 человек, поменявших ПМЖ – это абсолютный рекорд за прошедшие годы, ведь в среднем каждый год на новое место переезжает около 384 тыс. казахстанцев. А в первом полугодии 2023 года сменили регион проживания всего 313 тыс. человек. 

Если разделить внутреннюю миграцию на межрегиональную и региональную, то мы увидим, что из области в область в 2024 году переехало 306,8 тыс. человек (плюс 69% по отношению к аналогичному периоду 2023 года).

При этом больше всего уехало из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Жетысуской областей.

Положительное сальдо миграции имеют лишь три города и одна область:

  • Астана (+29,3 тыс.);
  • Алматы (+15,8 тыс.);
  • Шымкент (+4,6 тыс.);
  • Алматинская область (+1,3 тыс.).

Интересную деталь в миграционных процессах Казахстана отметил исследователь Евразийского института при МКТУ им. Ходжи Ахмета Ясави Канат Маханов.

Результаты последней переписи показывают, что столица Казахстана – Астана – является основным пунктом назначения внутренней миграции.

"Впечатляет то, что 38% населения Астаны были выходцами из других частей Казахстана".Канат Маханов

Аналогичным образом в Алматы примерно треть (33,8%) населения составляют мигранты из других регионов, причем почти половина (17,6%) некоренного населения переехали в город в какой-то момент между 2009 и 2021 годами.

Шымкент, третий по величине город Казахстана, следует аналогичной схеме: 16,4% его населения составляют мигранты, поселившиеся в городе в межпереписной период с 2009 по 2021 год.

Эта тенденция ясно показывает склонность внутренних мигрантов тяготеть к более крупным городским центрам – характерный профиль, часто наблюдаемый в развивающихся странах на средних этапах городского перехода, считает ученый.

Ранее мы рассказали, как как власти Казахстана планируют остановить отток населения из северных регионов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…