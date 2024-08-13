Схема по обналичке пенсионных закрылась навсегда? Экономисты дали оценку изменениям в ЕНПФ

С 10 августа по 1 февраля в Казахстане будет действовать запрет на использование пенсионных накоплений на лечение зубов. Как сообщили в министерстве здравоохранения, к такой мере пришли из-за нецелевого вывода денег из ЕНПФ. Говоря простым языком, казахстанцы за определенный процент обналичивали деньги через стоматологии. С одной стороны, люди забирают деньги, которые сами когда-то отложили, а с другой — разрушают фундамент безбедной старости. Редакция «Голоса народа» поговорила с экономистами, чтобы узнать, к чему приведет запрет на траты пенсионных излишков на лечение зубов.
Как считает экономист Олжас Худайбергенов, изначально не стоило разрешать тратить пенсионные накопления на лечение, так как это одна из статей вывода и обналичивания пенсионных денег. А на финансирование медицинских процедур должны работать медстраховки и ГОБМП.
«Эта инициатива была прологом к пенсионной реформе по сингапурской модели. Но, как обычно у нас водится, к любой идее было десятки предложений/изменений в процессе согласования с другими госорганами. В итоге добавили лечение зубов. На самом деле, суть идеи была в том, чтобы интегрировать между собой жилищную и пенсионную системы, и потому только жилье надо было разрешать», — считает эксперт.
В свою очередь финансовый аналитик Андрей Чеботарев говорит, что идея тратить пенсионные на здоровье — практичная, ведь это главное, что есть у будущего пенсионера. Но некоторые граждане нашли в этом лазейку для обнала.
«Изначально использование пенсионных накоплений было рассчитано не на стоматологические услуги, а в целом на здоровье. В принципе, это было оправдано, потому что самое главное, что есть у будущего пенсионера – это его здоровье. Если он на что-то может потратить свои деньги, то это лучше делать не на жилье, не на машину, а на здоровье, потому что здоровье превыше всего. Здоровый человек сможет работать и откладывать больше. Но, на мой взгляд, систему победила наша встроенная жадность. Потому что через эти услуги [стоматологические] стали выводить деньги. То есть услуги не оказывались, но клиника подписывала документы, брала свой дисконт (до тридцати процентов) и отдавала деньги наличными обратно клиенту. Обнал приводит к росту инфляции в стране и к обмелению пенсионной системы для будущего же вкладчика», — говорит Чеботарев.
Он отмечает, что все эту схему знали и мирились с ней долгое время.
Эксперты считают, что временный запрет на лечение зубов из пенсионных накоплений может и должен стать постоянным, так как трата денег из ЕНПФ может привести к ухудшению «пенсионного будущего» казахстанцев.
При этом Андрей Чеботарев на старте программы предсказывал ее скорое закрытие.
«Система начнет ужесточаться, я это предсказал, сразу после раздачи пенсионных денег. Пенсионные деньги не должны никуда тратиться, не должны даваться вкладчику никаким образом до пенсии. Собственно, в их названии кроется их смысл. Я считаю, что в ближайшие несколько лет трата излишков будет прекращена, не только на стоматологию, но и на все остальное», — делится мнением финансовый аналитик.
Худайбергенов же отмечает, что прекращение нецелевого вывода средств из ЕНПФ (стоматологические услуги относятся к этому в большей части) улучшит ситуацию в пенсионной системе.
Получается, что собственные пенсионные деньги казахстанцы могут увидеть только в глубокой старости, и то если их не «съест» инфляция. Или все-таки есть цели, на которые средства из ЕНПФ тратить можно?
Экономист Олжас Худайбергенов считает, что единственная допустимая трата пенсионных накоплений — покупка жилья.
«Надо запретить любые способы использования излишков, кроме как на новое жилье. И постепенно перейти к сингапурской модели», — резюмирует он.
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