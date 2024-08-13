Схема по обналичке пенсионных закрылась навсегда? Экономисты дали оценку изменениям в ЕНПФ

С 10 августа по 1 февраля в Казахстане будет действовать запрет на использование пенсионных накоплений на лечение зубов. Как сообщили в министерстве здравоохранения, к такой мере пришли из-за нецелевого вывода денег из ЕНПФ. Говоря простым языком, казахстанцы за определенный процент обналичивали деньги через стоматологии. С одной стороны, люди забирают деньги, которые сами когда-то отложили, а с другой — разрушают фундамент безбедной старости. Редакция « Голоса народа » поговорила с экономистами, чтобы узнать, к чему приведет запрет на траты пенсионных излишков на лечение зубов.

Коллаж: Голос народа

Пенсионные деньги на лечение зубов – изначально провальная идея?

Как считает экономист Олжас Худайбергенов, изначально не стоило разрешать тратить пенсионные накопления на лечение, так как это одна из статей вывода и обналичивания пенсионных денег. А на финансирование медицинских процедур должны работать медстраховки и ГОБМП.

«Эта инициатива была прологом к пенсионной реформе по сингапурской модели. Но, как обычно у нас водится, к любой идее было десятки предложений/изменений в процессе согласования с другими госорганами. В итоге добавили лечение зубов. На самом деле, суть идеи была в том, чтобы интегрировать между собой жилищную и пенсионную системы, и потому только жилье надо было разрешать», — считает эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Чеботарев говорит, что идея тратить пенсионные на здоровье — практичная, ведь это главное, что есть у будущего пенсионера. Но некоторые граждане нашли в этом лазейку для обнала.

«Изначально использование пенсионных накоплений было рассчитано не на стоматологические услуги, а в целом на здоровье. В принципе, это было оправдано, потому что самое главное, что есть у будущего пенсионера – это его здоровье. Если он на что-то может потратить свои деньги, то это лучше делать не на жилье, не на машину, а на здоровье, потому что здоровье превыше всего. Здоровый человек сможет работать и откладывать больше. Но, на мой взгляд, систему победила наша встроенная жадность. Потому что через эти услуги [стоматологические] стали выводить деньги. То есть услуги не оказывались, но клиника подписывала документы, брала свой дисконт (до тридцати процентов) и отдавала деньги наличными обратно клиенту. Обнал приводит к росту инфляции в стране и к обмелению пенсионной системы для будущего же вкладчика», — говорит Чеботарев.

Он отмечает, что все эту схему знали и мирились с ней долгое время.

Лавочка по обналичке прикрыта и больше не откроется

Эксперты считают, что временный запрет на лечение зубов из пенсионных накоплений может и должен стать постоянным, так как трата денег из ЕНПФ может привести к ухудшению «пенсионного будущего» казахстанцев.

При этом Андрей Чеботарев на старте программы предсказывал ее скорое закрытие.

«Система начнет ужесточаться, я это предсказал, сразу после раздачи пенсионных денег. Пенсионные деньги не должны никуда тратиться, не должны даваться вкладчику никаким образом до пенсии. Собственно, в их названии кроется их смысл. Я считаю, что в ближайшие несколько лет трата излишков будет прекращена, не только на стоматологию, но и на все остальное», — делится мнением финансовый аналитик.

Худайбергенов же отмечает, что прекращение нецелевого вывода средств из ЕНПФ (стоматологические услуги относятся к этому в большей части) улучшит ситуацию в пенсионной системе.

Пенсионные только на жилье

Получается, что собственные пенсионные деньги казахстанцы могут увидеть только в глубокой старости, и то если их не «съест» инфляция. Или все-таки есть цели, на которые средства из ЕНПФ тратить можно?

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что единственная допустимая трата пенсионных накоплений — покупка жилья.