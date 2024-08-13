18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 20:15

Схема по обналичке пенсионных закрылась навсегда? Экономисты дали оценку изменениям в ЕНПФ

Новости Казахстана 0 1

С 10 августа по 1 февраля в Казахстане будет действовать запрет на использование пенсионных накоплений на лечение зубов. Как сообщили в министерстве здравоохранения, к такой мере пришли из-за нецелевого вывода денег из ЕНПФ. Говоря простым языком, казахстанцы за определенный процент обналичивали деньги через стоматологии. С одной стороны, люди забирают деньги, которые сами когда-то отложили, а с другой — разрушают фундамент безбедной старости. Редакция «Голоса народа» поговорила с экономистами, чтобы узнать, к чему приведет запрет на траты пенсионных излишков на лечение зубов.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Пенсионные деньги на лечение зубов – изначально провальная идея?

Как считает экономист Олжас Худайбергенов, изначально не стоило разрешать тратить пенсионные накопления на лечение, так как это одна из статей вывода и обналичивания пенсионных денег. А на финансирование медицинских процедур должны работать медстраховки и ГОБМП.

«Эта инициатива была прологом к пенсионной реформе по сингапурской модели. Но, как обычно у нас водится, к любой идее было десятки предложений/изменений в процессе согласования с другими госорганами. В итоге добавили лечение зубов. На самом деле, суть идеи была в том, чтобы интегрировать между собой жилищную и пенсионную системы, и потому только жилье надо было разрешать», — считает эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Чеботарев говорит, что идея тратить пенсионные на здоровье — практичная, ведь это главное, что есть у будущего пенсионера. Но некоторые граждане нашли в этом лазейку для обнала.

«Изначально использование пенсионных накоплений было рассчитано не на стоматологические услуги, а в целом на здоровье. В принципе, это было оправдано, потому что самое главное, что есть у будущего пенсионера – это его здоровье. Если он на что-то может потратить свои деньги, то это лучше делать не на жилье, не на машину, а на здоровье, потому что здоровье превыше всего. Здоровый человек сможет работать и откладывать больше. Но, на мой взгляд, систему победила наша встроенная жадность. Потому что через эти услуги [стоматологические] стали выводить деньги. То есть услуги не оказывались, но клиника подписывала документы, брала свой дисконт (до тридцати процентов) и отдавала деньги наличными обратно клиенту. Обнал приводит к росту инфляции в стране и к обмелению пенсионной системы для будущего же вкладчика», — говорит Чеботарев.

Он отмечает, что все эту схему знали и мирились с ней долгое время.

Лавочка по обналичке прикрыта и больше не откроется

Эксперты считают, что временный запрет на лечение зубов из пенсионных накоплений может и должен стать постоянным, так как трата денег из ЕНПФ может привести к ухудшению «пенсионного будущего» казахстанцев.

При этом Андрей Чеботарев на старте программы предсказывал ее скорое закрытие.

«Система начнет ужесточаться, я это предсказал, сразу после раздачи пенсионных денег. Пенсионные деньги не должны никуда тратиться, не должны даваться вкладчику никаким образом до пенсии. Собственно, в их названии кроется их смысл. Я считаю, что в ближайшие несколько лет трата излишков будет прекращена, не только на стоматологию, но и на все остальное», — делится мнением финансовый аналитик.

Худайбергенов же отмечает, что прекращение нецелевого вывода средств из ЕНПФ (стоматологические услуги относятся к этому в большей части) улучшит ситуацию в пенсионной системе.

Пенсионные только на жилье

Получается, что собственные пенсионные деньги казахстанцы могут увидеть только в глубокой старости, и то если их не «съест» инфляция. Или все-таки есть цели, на которые средства из ЕНПФ тратить можно?

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что единственная допустимая трата пенсионных накоплений — покупка жилья.

«Надо запретить любые способы использования излишков, кроме как на новое жилье. И постепенно перейти к сингапурской модели», — резюмирует он.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…