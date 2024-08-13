Пост о массовом увольнении тренеров объяснили в Казахстанской федерации бокса

На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, передает Tengri Sport .

Фото ©️ Сали Сабиров

"В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова", - говорится в удаленном посте.

Также в "увольнительном" посте перечислен полный состав тренеров сборной:

главный тренер - Мырзагали Айтжанов;

старший тренер - Марат Джакиев;

тренер - Нуркен Андасов;

тренер - Нуржан Насанов;

тренер - Гани Ашкеев;

тренер - Ермек Ертаев;

тренер - Талгатбек Жакпеков;

тренер - Закир Сафиулин;

тренер - Азамат Макажанов;

тренер - Жамиль Жусип;

советник-тренер - Донатас Янюсявичус.

Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

"Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах", - ответили в пресс-службе.

Вопросы о том, как несоответствующий действительности текст появился на официальной странице федерации и кто составил текст, остались без ответа.