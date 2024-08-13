18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 20:41

Пост о массовом увольнении тренеров объяснили в Казахстанской федерации бокса

Новости Казахстана 0 1

На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Сали Сабиров
Фото ©️ Сали Сабиров

"В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова", - говорится в удаленном посте.

Также в "увольнительном" посте перечислен полный состав тренеров сборной:

  • главный тренер - Мырзагали Айтжанов;
  • старший тренер - Марат Джакиев;
  • тренер - Нуркен Андасов;
  • тренер - Нуржан Насанов;
  • тренер - Гани Ашкеев;
  • тренер - Ермек Ертаев;
  • тренер - Талгатбек Жакпеков;
  • тренер - Закир Сафиулин;
  • тренер - Азамат Макажанов;
  • тренер - Жамиль Жусип;
  • советник-тренер - Донатас Янюсявичус.

Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

"Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах", - ответили в пресс-службе.

Вопросы о том, как несоответствующий действительности текст появился на официальной странице федерации и кто составил текст, остались без ответа.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…