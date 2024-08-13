Пост о массовом увольнении тренеров объяснили в Казахстанской федерации бокса

На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, передает Tengri Sport.
"В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова", - говорится в удаленном посте.
Также в "увольнительном" посте перечислен полный состав тренеров сборной:
Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
"Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах", - ответили в пресс-службе.
Вопросы о том, как несоответствующий действительности текст появился на официальной странице федерации и кто составил текст, остались без ответа.
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