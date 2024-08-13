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13.08.2024, 07:27

"Не дам развод". Можно ли развестись, если вторая сторона против

Новости Казахстана 0 1

Казахстанский юрист Сергей Уткин объяснил, как проходит бракоразводный процесс, если один из супругов не желает расторжения брака, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Кого разводят быстро

Юрист пояснил, что если у супругов нет совместных детей, имущественных споров и оба согласны на развод, то процесс проходит просто. Через месяц после подачи заявления в любой регистрирующий орган РК или через портал eGov.kz развод будет оформлен при личном присутствии обоих супругов.

В каких случаях придется идти в суд

Если один из супругов не согласен на развод, имеются несовершеннолетние дети, споры о разделе имущества или об алиментах, вопрос о разводе решается только через суд.

"Крепостного права у нас нет, поэтому любой из супругов, если хочет развестись и подал официальное исковое заявление в суд, будет разведен. Единственный нюанс — судья может по закону дать срок на примирение до шести месяцев, если несогласная сторона об этом попросит или по инициативе суда", — отметил Сергей Уткин.

Сроки и процедуры примирения

Примирительные процедуры могут быть назначены до передачи дела судье.

"До принятия искового заявления в производство вам будут назначены примирительные процедуры, в которых участвуют стороны и судья-примиритель. Но если вы твердо решили разводиться, дело примут к производству и передадут на рассмотрение судье", — пояснил юрист.

Минимальный срок для примирения составляет один месяц, максимальный — шесть. Если за это время супруги не пришли к согласию и один из них продолжает настаивать на разводе, брак будет расторгнут.

Разбирательство может переноситься, но общий срок для примирения не должен превышать шести месяцев. В отдельных случаях по заявлению супругов или одного из них суд вправе рассмотреть дело до истечения шести месяцев.

Фото: depositphotos.com

Если один из супругов не приходит в суд

Если один из супругов отказывается приходить в суд, процесс пройдет без его участия. Суду достаточно отправить уведомление на мобильный телефон ответчика, тем самым официально предупредив его о бракоразводном процессе.

Влияние имущественных споров на развод

Юрист также отметил, что даже при наличии имущественных разногласий можно оформить развод.

"Теоретически можно совместить все вопросы, но обычно это делается отдельно. Сначала расторгают брак, а затем в течение трех лет, если стороны не могут договориться, любая из них может обратиться в суд с иском о разделе имущества, нажитого в браке", — добавил Сергей Уткин.

Когда развод невозможен

Юрист напомнил мужчинам: развод невозможен без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни совместного ребенка.

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