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13.08.2024, 08:05

Какой штраф грозит за самовольный захват земли в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Для постройки частного дома или иной недвижимости нужен земельный участок. При этом можно получить штраф за постройку чего-либо без наличия определенных условий и процедур. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images
Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images
Физические лица могут получить земельный участок за счет его покупки, включая и ипотечное кредитование, а также через программу выдачи земли от государства.

Иногда казахстанцы начинают возводить постройки на пустом участке без его соответствующего оформления: имея только положительное заключение земельной комиссии, но без договора купли-продажи и установления границ. А это считается самовольным захватом земли.

Как сообщает Telegram-канал "Право знать", за подобные действия могут последовать серьезные последствия.

Что считается самовольным захватом земли

Как отмечается в источнике, 43 статья Земельного кодекса РК определяет порядок предоставления права на земельный участок.

Так, согласно пункту 10 данной статьи, не допускается пользование земельным участком до установления его границ на местности и выдачи правоустанавливающих документов, если иное не предусмотрено в решении акимата.

"Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность", – сообщается в источнике.

Наказание за захват участков

За подобное нарушение штраф для физических лиц, согласно 136 статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), составит 75 МРП (276 900 тенге на 2024 год). А для должностных и юридических лиц может достигать от 100 до 700 МРП (от 369 200 до 2 584 500 тенге).

Такой же штраф грозит казахстанцам, которые захотят построить дом или иной объект на чужой территории, а также на участках, принадлежащих государству.

"Согласно статье 164-1 Земельного кодекса РК, собственник земельного участка или землепользователь вправе истребовать свой земельный участок из чужого незаконного владения.

Незаконный владелец обязан освободить самовольно занятый земельный участок в течение 30 календарных дней с момента применения мер взыскания", – сообщают в "Право знать".

В то же время в источнике отмечают, что казахстанцы могут легализовать земельный участок через суд. А при вынесении положительного решения можно будет обратиться уже в акимат, чтобы получить право на земельный участок.

Однако при этом граждан предупреждают, что не следует пытаться самовольно захватывать новые участки в надежде на новые программы легализации и амнистии, которые проводились в 2006 и 2014 годах.

"В декабре 2023 года с аналогичным предложением о легализации построек и земельных участков выступили депутаты мажилиса, однако А. Смаилов тогда отметил, что очередная легализация приведет к благоприятным условиям для уклонения от соблюдения требований законодательства и создаст прецедент для случаев узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенных без полного перечня разрешительных документов", – сообщается в источнике.

Так, схожая ситуация отмечалась в сфере банковских займов и микрокредитов: ранее отмечалось, что после кредитной амнистии казахстанцы со списанными кредитами снова оказались в долгах.

Поэтому важно соблюдать все процедуры, а также проверять земельные участки пред покупкой, чтобы не лишиться денег.

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