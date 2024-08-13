По следам Павла Дурова: как казахстанцы становятся донорами спермы и при чем тут жузы

Роман Безруков. Фото ©Tengrinews.kz

Кто может стать донором

- Как устроено донорство спермы в Казахстане? По каким критериям отбирают доноров?

- Это должен быть здоровый мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющий хронических заболеваний и вредных привычек. Мужчина допускается к донорству только после полноценного обследования.

Обследование начинается со спермограммы - это самый важный этап. Нужно, чтобы все показатели спермограммы были в пределах нормы. По пятому пересмотру ВОЗ, должно быть 15 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре. За счет объема должно быть более 40 миллионов сперматозоидов. И это только пороговые значения.

Донорская сперма обязательно проходит криоконсервацию, карантин. На этапе разморозки мы какой-то процент донорского материала можем потерять. Поэтому, когда мы берем донора спермы, все показатели должны быть в несколько раз выше, чем нижние пороги.

Все порции спермы минимум шесть месяцев находятся на карантине. Перед каждой сдачей спермы проверяем мужчину на инфекции. Обязательно запрашиваем справки: не состоит ли донор на диспансерных учетах. Затем замороженная сперма полгода хранится на карантине. Через полгода донор опять сдает кровь на инфекции. И если эти анализы чистые, мы можем использовать только эту замороженную порцию спермы.



- Какой процент потенциальных доноров отсеивается на этапе отбора?

- Больше всего отсеиваются именно на этапе спермограммы - около 50 процентов.

- Что не соответствует? Слабая сперма?



- Во-первых, если показатель подвижности снижен (к примеру не 32, а 30 процентов), мы его не возьмем. А еще сперма проходит исследование на криотолерантность, то есть способность переносить заморозку/разморозку. Какая-то часть не проходит криотолерантность. Там тоже, если мы видим потери, то такую сперму не можем взять для использования.

- Какие мужчины в основном становятся донорами спермы? Их портрет?

- Совершенно разные. Знаете, я встречал только двух мужчин-альтруистов, им не нужны были деньги, они просто хотели, чтобы от них рождались дети. Все-таки основная часть приходит из-за вознаграждения.

Одна сдача порции спермы стоит 40 тысяч тенге. Минус налог, получается 36 тысяч тенге на руки. Но бизнес на этом не построишь. Мы можем заморозить максимум 20-25 порций. Как только количество рожденных детей достигает 10, оставшиеся порции спермы утилизируются.

Фото: depositphotos.com

- На генетические отклонения мужчина проверяется?

- Мы проверяем обязательно кариотип. Раньше, в соответствии с нормами Казахстана, обязательно смотрели на семейное положение, мужчина должен был быть женат. Сейчас это необязательно, но ввели кариотип. Кариотип - это хромосомный набор человека. Человек имеет 46 хромосом, две из них половые: у мужчин - XY, у женщин - XX. Вот эти хромосомы мы и проверяем.

- А проверяют ли кандидатов на наследственные болезни?

- Нет. Это редко встречаемые заболевания, поэтому дополнительного генетического исследования не требуется.

Как получатели спермы выбирают донора

- Какие есть нюансы при формировании банка спермы и списка тех, кто этим банком пользуется? Видят ли реципиенты, что это за мужчина, как он выглядит, к примеру?

- По закону Казахстана, донорство у нас анонимное. Ни реципиент не знает донора спермы, ни донор спермы тоже не имеет права узнавать, кто воспользовался его спермой. Закон это запрещает.

- То есть женщина не знает донора и как он выглядит?

- Нет, донора не знает. Но есть подробное описание: рост, цвет волос, глаз, масса тела.

- Фото доноров не показываете?

- Нет. Это запрещено. Но датский банк спермы показывает детские фотографии донора. Мы тоже можем показать детские фото, но только, если на это согласен донор. Мы не можем его заставлять, только добровольно.

Фото: depositphotos.com

- Может ли ребенок, рожденный от донора спермы, узнать в дальнейшем о своем отце?

- Ни реципиент, ни донор, ни ребенок по закону пока не имеют права знать. В США недавно детям разрешили узнавать своих отцов, и там начались скандалы. У нас пока это запрещено.

- По каким критериям женщина выбирает донора спермы для будущего ребенка?

- Много аспектов. Кроме роста, цвета волос и так далее, для казахов важно знать жузы, для русских - темные у него волосы или светлые. Жузы доноров мы тоже записываем, спрашиваем.

Чаще всего мы предоставляем донорскую сперму семейным парам. Там, где есть мужское бесплодие или женщина делала карьеру и пропустила репродуктивный возраст. Обращаются с большим возрастом, поздним началом планирования. Одиноких женщин сейчас тоже много.

- Самые популярные запросы среди женщин на донора? Какой донор им нужен?

- Все индивидуально. Это как встретить одного единственного среди всех мужчин.

- А сколько доноров на выбор вы можете предоставить?

- Все, что есть в каталоге. Банк спермы постоянно обновляется. Вообще есть большая проблема включить в список даже одного донора. После всех обследований из 10 остаются примерно один-два.

80 процентов обращающихся мужчин по разным причинам мы не можем взять в доноры спермы.

По приказу Минздрава Казахстана, от одного донора могут появиться на свет не более 10 детей. Это все отслеживается. Если 10 детей уже родилось, оставшиеся порции спермы должны быть утилизированы.

Каталог не столь огромен, как правило, действующих доноров на один момент времени в пределах 15. Сейчас у нас в каталоге 40 человек. Но часть из них зарезервирована. Например, пары хотят, чтобы их дети были братьями и сестрами. Они резервируют донорскую сперму и хранят. Зарезервировав, они несут расходы по содержанию спермы в криохранилище.

- Как долго может храниться замороженная сперма?

- Сколь угодно долго. Мы работаем со спермой 20-летней давности. Для сперматозоидов заморозка и разморозка - стресс. А сколько они в таком состоянии находятся - не так уж важно.

- Есть ли риск, что рожденные от одного донора мальчик и девочка могут, повзрослев, встретиться и полюбить друг друга?

- Вот поэтому и разрешено не более 10 детей от одного донора. На 20 миллионов человек населения в Казахстане - 10 детей, это минимальные риски.