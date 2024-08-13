Новая петиция: в Казахстане предложили запретить онлайн-кредиты

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Авторы петиции выражают обеспокоенность негативными последствиями, связанными с распространением онлайн-кредитов. В своей петиции они подчеркивают, что легкость получения таких кредитов приводит к значительным социальным и экономическим проблемам, требующим немедленного внимания.

"Легкость получения таких кредитов приводит к многочисленным социальным и экономическим проблемам. Развитие и цифровизация в целом оказывают положительное влияние на общество, улучшая доступ к информации и финансовым услугам. Однако мы как общество оказались не готовы к этим вызовам, и нам необходимо разработать более строгие меры регулирования выдачи кредитов и усилить контроль за деятельностью МФО и МКО, чтобы защитить граждан от негативных последствий онлайн-кредитов", - говорится в описании к петиции.

При этом создавшие петицию казахстанцы уверены, что онлайн-кредиты, как часть процесса развития цифровизации, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, и отрицательных сторон, по их мнению, оказалось больше.

"Они несут значительные риски для финансового благополучия граждан. Их легкая доступность приводит к росту долговой нагрузки и финансовой нестабильности среди уязвимых групп населения. Высокие процентные ставки и непрозрачные условия кредитования часто загоняют людей в долговую ловушку, из которой трудно выбраться, а для некоторых это становится невозможным", - говорится в тексте петиции.

В результате этого, по мнению авторов петиции, наблюдается рост числа преступлений, связанных с невозможностью погашения долгов, таких как мошенничество, кражи и вымогательство.

Кроме того, активисты обращают внимание на то, что онлайн-кредиты создают условия для злоупотребления в семьях, когда мужья-абьюзеры оформляют кредиты на своих жен. Они также подчеркивают, что лудоманы, часто прибегая к онлайн-кредитам, обманывают своих близких, давая ложные обещания, чего, по мнению авторов, можно было бы избежать при офлайн-оформлении кредита.

Инициаторы петиции выдвинули предложения:

Запретить выдачу онлайн-кредитов на территории Казахстана. Усилить контроль за соблюдением законодательства в области предоставления микрокредитов, чтобы защитить права и интересы заемщиков.