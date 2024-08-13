КНБ предупредил о возможных трудностях на казахстанско-российской границе

О возможном ограничении движения транспорта на контрольно-пропускном пункте "Курмангазы" (Атырауская область) предупредили в Комитете нацбезопасности 13 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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По данным погранслужбы, с 15 по 28 августа на данном КПП на казахстанско-российской границе вероятны затруднения при пропуске транспорта.

"В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна. Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось", – сказано в распространенном сообщении.

Путешественников просят учесть эти обстоятельства и заранее корректировать маршрут передвижения.

В июле 2024 года в ЗКО на границе Казахстана и России на автомобильном пункте пропуска "Сырым" образовался затор из почти 200 грузовых машин. В Комитете государственных доходов объяснили причину.