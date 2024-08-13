Казахстанцы украли трансформаторы на 15 миллионов и продали в Кыргызстан

Полицией были задержаны двое жителей Акмолинской области, подозреваемых в совершении краж с территории строящихся объектов девяти силовых трансформаторов.

"Так, подозреваемые лица с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны. Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой", - сообщили в МВД.