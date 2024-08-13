Казахстанцы украли трансформаторы на 15 миллионов и продали в Кыргызстан

Казахстанцы украли в Актобе трансформаторы на сумму более 15 миллионов тенге и продали гражданам Кыргызстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицией были задержаны двое жителей Акмолинской области, подозреваемых в совершении краж с территории строящихся объектов девяти силовых трансформаторов.
"Так, подозреваемые лица с помощью манипулятора похищали трансформаторы со строящихся объектов. Затем перевезли похищенное в Караганду, где продали гражданам соседней страны. Фуру, груженную девятью трансформаторами, оперативники остановили на границе с Кыргызской Республикой", - сообщили в МВД.
По факту кражи проводится досудебное расследование. Двое подозреваемых водворены в ИВС.
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