Премьер назвал задачу каждого акима и министра

Премьер-министр Олжас Бектенов во время заседания правительства назвал задачу каждого акима и отраслевых министров, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный", - отметил премьер.

Бектенов заявил, что сейчас многие страны даже с высокоразвитой экономикой активно проводят политику поддержки и защиты своего внутреннего рынка.