Премьер назвал задачу каждого акима и министра

Премьер-министр Олжас Бектенов во время заседания правительства назвал задачу каждого акима и отраслевых министров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный", - отметил премьер.
Бектенов заявил, что сейчас многие страны даже с высокоразвитой экономикой активно проводят политику поддержки и защиты своего внутреннего рынка.
"Глава государства поручил в течение трех лет обеспечить 60-процентную долю казахстанских товаров и услуг в закупках недропользователей, квазигосударственного и государственного сектора. Реализация данного поручения позволит обеспечить загрузку отечественных производителей, повысить их деловую активность. Это огромный резерв для развития внутреннего производства", - отметил Бектенов.
Комментарии0 комментарий(ев)