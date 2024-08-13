Полицейский подставил казахстанца

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Как рассказали в Генпрокуратуре, в своем обращении адвокат осужденного за сбыт синтетических наркотиков заявил о провокации со стороны сотрудников полиции Жамбылской области в отношении его подзащитного.

"Изучив дело, мы установили, что изначально сотрудник полиции склонил осужденного к неоднократному совместному употреблению синтетических наркотиков, затем, войдя в доверие, этот же сотрудник дал ему деньги для покупки "синтетики", а позже с коллегой инициировал оперативно-разыскные мероприятия и негласные следственные действия (НСД), в ходе которых осужденного задержали при сбыте им психотропа. При этом установлено, что подпись следователя в поручении об НСД была подделана", - рассказали в надзорном ведомстве.

Ввиду наличия явных нарушений закона генеральный прокурор внес протест в Верховный суд. По результатам рассмотрения высшая судебная инстанция признала в действиях полицейских провокацию и отменила акты нижестоящих судов, оправдав осужденного.

В настоящее время Антикоррупционной службой в отношении сотрудников полиции ведется досудебное расследование.