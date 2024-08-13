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13.08.2024, 12:36

"Автохлам будет стекаться в Казахстан": министр о повышении ставок утильсбора в России

Новости Казахстана 0 1

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал в кулуарах правительства, как повышение утильсбора в России может повлиять на рынок авто в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images
Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images
"Я бы хотел сразу отметить и обратить внимание на то, как ведут себя наши соседи по поводу утильсбора. Они не только его не отменяют, они его повышают. И вот те, кого сегодня приводил в пример Кыргызстан, – они тоже планируют вводить утильсбор.

И вот здесь надо просто понимать, что Казахстан с точки зрения и размеров, и первичной регистрации, и утильсбора уже достаточно сильно отстал от соседей", - говорит Шарлапаев.

Он добавил, что на цены на авто в Казахстане возможное повышение утильсбора в России не повлияет, но могут появиться более старые авто.

"Из-за разницы в ценах, у нас, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые и вредят экологии, и создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск вполне реальный, потому что другие страны обороняются от ввоза – давайте просто это назовем автохламом – путем создания законодательных мер.

А мы считаем, что нам ограждаться не нужно. И вот есть риск, что из-за этого увеличения автохлам будет стекаться в Казахстан, и нашим гражданам будет на дорогах гораздо более опасно передвигаться. Такой риск я считаю очень значительным", - добавил министр.

Напомним, ранее эксперты Казахстана дали прогноз по поводу возможного роста цен на автомобили после того, как в России заявили о планах на повышение ставки утильсбора.

Также мы писали, что Министерство экономического развития России поддержало ежегодное повышение ставок утилизационного сбора до 2030 года. Если такое решение примут, то за несколько лет утильсбор на легковые машины с двигателями объемом от одного до двух литров вырастет в четыре раза.

Кроме того, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей. Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

Недавно предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, авторам было предложено отказать.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Надо бы это министра бы отправить туда, откуда он пришел, задрал уже со своим утильсбором и с повышением его
13.08.2024, 08:39
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