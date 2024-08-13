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13.08.2024, 13:39

Можно ли автоматически уплачивать все налоги в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы могут автоматизировать уплату налогов для физлиц, в частности, на имущество, транспорт и землю, с помощью сервиса "Налоговый кошелек". Как он должен работать, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Физические лица в Казахстане являются плательщиками нескольких видов налогов, например, на имущество, землю и транспорт.

Платить налоги вовремя – обязанность каждого гражданина. А если ей пренебречь, в лучшем случае можно "нарваться" на штрафные санкции в виде "капающей" пени за просрочку платежа. Иногда могут даже временно арестовать имущество, как это недавно случилось с некоторыми неплательщиками транспортного налога.

Впрочем, не всегда неуплата налогов является доказательством недобросовестности гражданина – люди могут банально забыть о платеже.

Как рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, чтобы таких случаев не возникало, можно воспользоваться специальным сервисом "Налоговый кошелек".

Это счет, на который можно положить сумму, достаточную для автоматического погашения будущих налоговых обязательств. Он дает возможность своевременно уплачивать налоги с возможностью проведения автозачетов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

"Без использования сервиса налогового кошелька в e-Salyq Azamat для уплаты каждого из них налогоплательщику необходимо заполнить квитанцию вручную, указав точные реквизиты без ошибок: КБК, КНП, БИН, сумму платежа.

А с помощью "Налогового кошелька" денежные средства с него автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства по сведениям уполномоченных органов", – сообщили представители департамента госдоходов.

Чтобы открыть "Налоговый кошелек", необходимо пройти несколько простых шагов:

Воспользоваться налоговым сервисом могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а вот юридическим лицам данный сервис недоступен.

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