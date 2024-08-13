Казахстанка хотела оплатить кредит, но узнала о своей смерти

Жительницу села Жангала Западно-Казахстанской области "похоронили". Об этом она узнала после нескольких попыток оплатить онлайн кредит, сообщает Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz

Как рассказала казахстанка, она перевела ежемесячную сумму, но деньги вернулись. Она снова перевела, но сумма со счета не уходила, пишет "Мой город".

"Я обратилась к операторам, а они говорят: "у нас выходит, что вы скончались 4 июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН, сейчас этим занимаюсь", – поделилась женщина на видео.

Когда она пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе вышло, что она умерла.

"Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства, я состою на учете с давлением. Мне скоро на пенсию, переживаю, что будет с накоплениями, что делать с кредитом, не набежит ли пеня", – переживает казахстанка.

В "Правительстве для граждан" прокомментировали ситуацию.

"4 июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации данные вводили в базу, ошиблись в одной цифре ИИН. В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе", – пояснили в ЦОНе.