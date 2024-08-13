После скандального видео в ЗКО начато расследование в отношении прокурора

По словам автора поста, это вызвало широкий общественный резонанс.

"Данное поведение не только ставит под сомнение его профессиональную репутацию, но и демонстрирует явное пренебрежение к закону. Прокурор неоднократно нарушал законодательство, что вызывает серьезные вопросы о его компетентности и этичности", - написал под видео Айболат Букенов.