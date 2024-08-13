После скандального видео в ЗКО начато расследование в отношении прокурора

Пользователь социальной сети Facebook Айболат Букенов опубликовал видео, на котором якобы специализированный природоохранный прокурор области Абылай Бискалиев днем прогуливался по улицам в состоянии алкогольного опьянения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".
По словам автора поста, это вызвало широкий общественный резонанс.
"Данное поведение не только ставит под сомнение его профессиональную репутацию, но и демонстрирует явное пренебрежение к закону. Прокурор неоднократно нарушал законодательство, что вызывает серьезные вопросы о его компетентности и этичности", - написал под видео Айболат Букенов.
Как пишет издание, в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начатом служебном расследовании. О его результатах обещали рассказать общественности.
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