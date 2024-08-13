Казахстан привлек рекордное число мигрантов из Узбекистана

Казахстан зафиксировал рекордный уровень миграции из Узбекистана в первом полугодии 2024 года, передает Liter.kz со ссылкой на DATA HUB .

Фото: Минтруда РК

По данным аналитиков, в РК прибыли 4 838 человек, в то время как уехало всего 65 человек. Таким образом, положительное миграционное сальдо составило 4 773 человека, что на 54% превышает показатели прошлого года и является максимальным результатом за последние пять лет.

“Наибольшее количество мигрантов осело в Мангистауской и Алматинской областях. Менее распространенным направлением стали Алматы и Астана. Интересно, что ни Мангистауская, ни Алматинская области не относятся к регионам расселения кандасов, что подчеркивает разнообразие направлений миграции”, – отмечают аналитики.

Основная часть мигрантов из Узбекистана составляют казахи, их доля достигает 65% от общего числа прибывших. В целом миграционное сальдо по стране показало положительный прирост в 7 289 человек.

Напомним, в 2023 году Министерство труда и социальной защиты РК определило регионы для расселения кандасов: Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Абайская области. Кандасы, переселяющиеся в эти регионы, получают материальную помощь, включая сертификат на покупку жилья или первый взнос по ипотеке.