Кому принадлежат аэропорты Казахстана и сколько они зарабатывают

Недавно появилась информация о том, что акции аэропорта Атырау передадут катарской компании QazAir Investments LLC. Что известно о воздушной гавани на западе страны и кому принадлежат остальные аэропорты Казахстана, разбиралась корреспондент «Голоса народа».

Коллаж: Голос народа

Аэропорт Атырау

До отчуждения акций аэропорта компании из Катара воздушная гавань принадлежала двум акционерам – турецкой компании Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma A.Ş. и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау».

По информации отечественных СМИ, компания нового инвестора QazAir Investments LLC зарегистрирована в апреле 2023 года в Дохе (Катар) с уставным капиталом $300 тысяч. Согласно информации на сервисе Adata, в последние годы прибыль атырауского аэропорта пошла на спад. Спасет ли ситуацию новый инвестор, покажет время.

Аэропорт Алматы

В 2020 году стало известно, что 100% акций международного аэропорта южной столицы выкупил турецкий TAV Airports Holding. Ранее многие не раз связывали алматинский аэропорт с зятем Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым. В 2018 году аэропорт Алматы принадлежал Venus Airport Investments B.V., единственным владельцем которой является сингапурская компания Steppe Capital Pte. Ltd, где имеет долю Тимур Кулибаев.

Стоит отметить, что с приходом турецкой компании прибыль воздушной гавани значительно выросла. Если в 2019 году алматинский аэропорт заплатил налоги на сумму 4,7 млрд тенге, то в 2023 году эта сумма уже составила 15,1 млрд тенге. Таким образом, турецкая компания показала эффективность, увеличив доходы в 3 раза всего за 4 года.

Аэропорт Астаны

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в конце 2023 передан в доверительное управление инвестору из ОАЭ — компании Terminals Holding. Эксплуатацией воздушной гавани занимается Airport Management Group, входящая в структуру КТЖ. Однако полноценное управление находится в руках арабской компании. Договор подписан на год, если стороны придут к соглашению, то он будет продлен.

Как изменились доходы столичной воздушной гавани за время управления арабским инвестором? Согласно информации Adata, за первые три квартала 2023 года налоговые отчисления главного аэропорта страны составили 3 929 233 679, за такой же период 2024 года - 3 267 966 576. Исходя из этого следует, что доходы практически не изменились, а даже немного уменьшились.

Стоит отметить, что при новом инвесторе за счёт собственных средств начат капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, которую не обновляли более 20 лет.

Также, согласно информации сервиса, 3 апреля 2024 года у аэропорта изменился руководитель. Казахстанского управленца Габита Тажимуратова сменил представитель из ОАЭ Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер.

Аэропорт Кокшетау

Аэропорт Кокшетау – «дочка» столичного аэропорта. Налоговые отчисления предприятия в 2023 составили почти 400 млн тенге, что на 140 млн большем, чем годом ранее. При этом через Кокшетау проходят не так много рейсов, по сравнению с аэропортами в других регионах. Расписание на официальном сайте выглядит следующим образом:

Аэропорт Шымкента

В начале текущего года аэропорт Шымкента передан в доверительное управление компании Scat на 10 лет без права выкупа. До этого, на протяжении долгих лет, вокруг воздушной гавани южного мегаполиса бушевали скандалы. С 2018 года велись разговоры о возможности приватизации аэропорта. Поскольку Scat на тот момент уже занималась строительством нового терминала за счет собственных средств, то предполагалось, что отчуждение будет произведено в их пользу. Однако позже правительство решило передать аэропорт в доверительное управление, но уже без права выкупа.

В 2023 году аэропорт Шымкента выплатил в казну 1,2 млрд тенге в виде налогов, что на полмиллиарда больше, чем в 2022 году. С приходом нового владельца, казахстанской компании Scat, налоговые отчисления за первое полугодие составили 592 млн тенге, что примерно находится на уровне предыдущего года. Поэтому об увеличении прибыли речи пока не идет.

Аэропорт Уральска

Главная воздушная гавань Западно-Казахстанской области сменила владельца в 2023 году. Аэропорт частично передан российской компании «Аэропорты регионов», которую до санкций контролировал миллиардер Виктор Вексельберг и по неофициальным данным контролирует де-факто по сей день. Россиянам принадлежит 49% акций, 2% в – в руках казахстанского ТОО «Уральск менеджмент», остальные 49% - у предпринимателя Даулетхана Килыбаева.

Прежним владельцем аэропорта было ТОО «Беркут аэропорт», аффилированное с лишенной лицензии авиакомпанией Bek air. К слову, при прежних владельцах в системе Adata отчетность о налогах не отображалась. Цифры доступны только с периода, когда сменилась управляющая компания. Налоговые отчисления за 2023 составили порядка 15 млн тенге, что значительно ниже показателей воздушных гаваней в других регионах.

Аэропорт Караганды

В начале года стало известно, что аэропорт Сары-Арка возглавил Ерлан Оспанов. Тогда бизнесмен пообещал превратить воздушную гавань в карго-хаб. В мае 2024 года появилась информация, что аэропорт перешел в руки ныне казахстанского олигарха Тимура Турлова. Turlov Private Holding принадлежит 60% в материнской компании аэропорта ТОО «Sky Service». До Турлова контроль над аэропортом принадлежал другому олигарху – Булату Утемуратову.

Стоит отметить, что аэропорт Караганды является одним из самых крупнейших в Казахстане. Аэродром «Сары-Арка» внеклассовый (без ограничения массы воздушных судов), взлётно-посадочная полоса способна принимать все типы воздушных судов.

Аэропорт Актау

В далеком 2007 году аэропорт Актау передан в доверительное управление турецкой компании «ATM Grup Uluslararası Havalimanı Yapım Yatırım ve Işletme limited» сроком на 28 лет. Аэропорт функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации. По количеству обслуживаемых пассажиров и обработанного груза актауский аэропорт занимает 4 место по стране после мегаполисов Астана, Алматы и Шымкент.

Аэропорт Актобе

На сегодняшний день единственным акционером АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» является ГУ «Управление финансов Актюбинской области», то есть воздушная гавань принадлежит государству. Однако в конце прошлого года министр транспорта Марат Карабаев поделился планами о передачи трех казахстанских аэропортов в доверительное управление крупным инвесторам, в их числе воздушные гавани Актобе, Кызылорды и Туркестана.

В настоящее время аэропорт обеспечивает выполнение регулярных рейсов в Актау, Алматы, Атырау, Астану, Шымкент, Москву, Стамбул, Тбилиси, Казань, Баку, чартерных рейсов в Анталью, Шарм - эш - Шейх, Дубай, Доху, Пхукет.

Аэропорт Петропавловска

В июле 2022 года Аэропорт Петропавловска передан в доверительное управление компании ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар», возможен последующие выкуп через 5 лет эксплуатации при исполнении инвестиционных обязательств. Директор предприятия – Данияр Исмагулов.

Аэропорт Костаная

Аэропорт Костаная на сегодня находится на балансе областного акимата, однако решаются вопросы по его приватизации.

Аэропорт Туркестана

Международный аэропорт Хазрет является инвестиционным проектом АО «YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» и принадлежит государству. Как мы сообщали выше, планируется передача терминала крупному инвестору. На сегодня это единственный аэропорт, возведенный с нуля в годы независимости Казахстана.

Аэропорт Кызылорды

Аэропорт Коркыт Ата – один из аэропортов, принадлежащих государству, которые вскоре будут переданы крупным инвесторам. В 2023 аэропорт выплатил в казну 175 155 929 тенге, что на 50 млн больше, чем в предыдущие годы.

Аэропорт Жезказгана

Аэропорт Жезказгана в 2012 году продан государством АО «Авиакомпания Жезказган Эйр» за 103,4 млн тенге. Компания является частью Корпорации Казахмыс. Таким образом, владеют аэропортом бизнесмены Владимир Ким и Эдуард Огай, которым принадлежит Kazakhmys Holding Limited. В 2023 году аэропорт уплатил почти полмиллиарда налогов в казну, согласно информации на сайте ba.prg.kz.

Аэропорт Семея

Аэропорт Семея находится во владении государства. В 2018 году здесь проведен капитальный ремонт, а точнее модернизация. На полную реконструкцию аэропорта и строительство новой взлетно-посадочной полосы государством было затрачено 11,2 млрд тенге.

Аэропорт Усть-Каменогорска

Акционерное общество «Аэропорт Усть-Каменогорск» образовано в 1998 году путём выделения из акционерных обществ «Иртыш Авиа» и «Ульба» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. На сегодня акции аэропорта принадлежат АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация Ертіс».

Аэропорт Павлодара

Аэропорт Павлодара также принадлежит на 100% государству, он находится в коммунальной собственности акимата региона. Согласно информации в открытых источниках, павлодарский аэропорт обслуживает всего несколько рейсов Павлодар-Алматы-Павлодар.

Аэропорт Тараза

Еще один Международный аэропорт, принадлежащий авиакомпании Scat - аэропорт Аулие-Ата в Таразе. За счет собственных средств компания отстроила пассажирский терминал площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

Аэропорт Талдыкоргана

Аэропорт Талдыкорган принадлежит Алматинскому областному финансовому управлению. Аэропорт был создан в 1946 году. В 2004 году реконструировано здание аэровокзала с оснащением современным технологическим и досмотровым оборудованием с пропускной способностью 100 пассажиров в час.