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14.08.2024, 07:54

Какой штраф можно получить за оскорбления в социальных сетях в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Интернет и социальные сети позволили пользователям узнавать больше информации и активнее делиться своим мнением. Но при этом сохраняется их ответственность за свои действия. Об этом читайте в NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Francesco Carta fotografo/Getty Images
Иллюстративное фото: Francesco Carta fotografo/Getty Images
Социальные сети стали особенно популярными благодаря своим возможностям по обеспечению коммуникаций между людьми из любой точки мира. Они позволяют переписываться напрямую, участвовать в группах и чатах, а также оставлять комментарии под видео, фото и прочими публикациями.

Однако эти инструменты имеют и свои риски. Так, помимо все более распространяющегося онлайн-мошенничества в различных формах, есть и риски самому получить наказание за нарушение закона.

За что можно получить штраф

Согласно 131 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), гражданам грозит штраф за оскорбление другого лица в частной переписке либо устно. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Наказанием может стать либо штраф на сумму до 100 МРП (до 369 200 тенге на 2024 год), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов.

А если оскорбление произошло с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, то наказанием будет:

  • либо штраф на сумму до 200 МРП (до 738 400 тенге);
  • либо исправительные работы в том же размере;
  • либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов.

То есть наказание за онлайн-оскорбления будет более строгим. Это касается переписок в групповых чатах, в публикациях или в комментариях публикаций, в которых по отношению к конкретному лицу были написаны оскорбительные выражения.

Как пожаловаться

Казахстанцы, которые столкнулись с подобным нарушением, должны подать заявление в правоохранительные органы.

При этом потребуется собрать доказательство нанесения оскорбления (унижения чести и достоинства, выраженного в неприличной форме). Выявлять, действительно ли высказывание в социальных сетях является оскорблением, будет специальная лингвистическая группа.

Поэтому важно помнить то, что даже в Интернете необходимо соблюдать правила поведения и не забывать об ответственности за свои действия.

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