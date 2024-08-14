Бесплатное лечение зубов в Казахстане: кто может получить услугу

Экстренная и плановая стоматологическая помощь в Казахстане оказывается бесплатно в рамках обязательного социального и медицинского страхования (ОСМС). Кому положена бесплатная стоматологическая помощь, как ее получить и что в нее входит, узнавала корреспондент Tengrinews.kz.
Кому положена бесплатная стоматологическая помощь?
Как рассказали в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, в плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным.
В экстренном порядке бесплатно стоматологические услуги могут получить следующие категории граждан:
Что включает в себя плановая стоматологическая помощь
Плановая стоматологическая помощь - это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz Миздрав предоставил перечень стоматологических услуг:
Кроме того, в перечень входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, удаление зубного налета и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия.
Ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с разными видами зубочелюстных аномалий.
Такая помощь оказывается в том числе детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с разными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).
Экстренная стоматологическая помощь может оказываться амбулаторно в виде консультативно-диагностической помощи и в стационарных условиях.
Экстренная помощь, в частности, предполагает:
На какие виды бесплатной стоматологической помощи могут рассчитывать дети до 18 лет?
Как пояснили в ведомстве, дети до 18 лет имеют право на получение плановой и экстренной стоматологической помощи.
При этом в Минздраве уточнили, что установление брекетов не входит в перечень бесплатных стоматологических услуг, оказываемых в рамках ОСМС - как для взрослых, так и для подростков.
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