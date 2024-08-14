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14.08.2024, 08:07

Бесплатное лечение зубов в Казахстане: кто может получить услугу

Новости Казахстана 0 1

Экстренная и плановая стоматологическая помощь в Казахстане оказывается бесплатно в рамках обязательного социального и медицинского страхования (ОСМС). Кому положена бесплатная стоматологическая помощь, как ее получить и что в нее входит, узнавала корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кому положена бесплатная стоматологическая помощь?

Как рассказали в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, в плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным.

В экстренном порядке бесплатно стоматологические услуги могут получить следующие категории граждан:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • лица с инвалидностью I, II и III групп;
  • получатели адресной социальной помощи;
  • пенсионеры по возрасту;
  • пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
  • неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом I группы с детства;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Что включает в себя плановая стоматологическая помощь

Плановая стоматологическая помощь - это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz Миздрав предоставил перечень стоматологических услуг:

  • терапевтический прием;
  • распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;
  • распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе;
  • лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности, завершенное пломбой из композитных материалов химического отверждения;
  • извлечение инородного тела из канала коренного зуба;
  • удаление старой пломбы;
  • консервативное лечение при травматическом повреждении одного зуба;
  • лечение пульпита временных зубов у дошкольников, завершенное пломбой из цемента.

Кроме того, в перечень входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, удаление зубного налета и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия.

Ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с разными видами зубочелюстных аномалий.

Такая помощь оказывается в том числе детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с разными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).

Экстренная стоматологическая помощь может оказываться амбулаторно в виде консультативно-диагностической помощи и в стационарных условиях.

Экстренная помощь, в частности, предполагает:

  • лечение пульпита;
  • лечение периодонтита;
  • распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;
  • удаление старой пломбы;
  • лечение острых форм стоматита;
  • лечение глубокого кариеса;
  • вскрытие парадонтального абсцесса (в области одного зуба);
  • удаление постоянного зуба;
  • лечение альвеолита;
  • лечение неврита луночкового нерва;
  • удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса;
  • удаление постоянного зуба с компактостеотомией;
  • удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба);
  • удаление одонтогенной кисты в области 3-4 зубов;
  • временное шинирование зубов (6-8 зубов);
  • лечение невралгии;
  • цистостомия (стоматолог);
  • удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка;
  • лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез;

На какие виды бесплатной стоматологической помощи могут рассчитывать дети до 18 лет?

Как пояснили в ведомстве, дети до 18 лет имеют право на получение плановой и экстренной стоматологической помощи.

При этом в Минздраве уточнили, что установление брекетов не входит в перечень бесплатных стоматологических услуг, оказываемых в рамках ОСМС - как для взрослых, так и для подростков.

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