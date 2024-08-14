Бесплатное лечение зубов в Казахстане: кто может получить услугу

Экстренная и плановая стоматологическая помощь в Казахстане оказывается бесплатно в рамках обязательного социального и медицинского страхования (ОСМС). Кому положена бесплатная стоматологическая помощь, как ее получить и что в нее входит, узнавала корреспондент Tengrinews.kz .

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Кому положена бесплатная стоматологическая помощь?

Как рассказали в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, в плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным.

В экстренном порядке бесплатно стоматологические услуги могут получить следующие категории граждан:

ветераны Великой Отечественной войны;

лица с инвалидностью I, II и III групп;

получатели адресной социальной помощи;

пенсионеры по возрасту;

пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом I группы с детства;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Что включает в себя плановая стоматологическая помощь

Плановая стоматологическая помощь - это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz Миздрав предоставил перечень стоматологических услуг:

терапевтический прием;

распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;

распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе;

лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности, завершенное пломбой из композитных материалов химического отверждения;

извлечение инородного тела из канала коренного зуба;

удаление старой пломбы;

консервативное лечение при травматическом повреждении одного зуба;

лечение пульпита временных зубов у дошкольников, завершенное пломбой из цемента.

Кроме того, в перечень входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, удаление зубного налета и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия.

Ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с разными видами зубочелюстных аномалий.

Такая помощь оказывается в том числе детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с разными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка).

Экстренная стоматологическая помощь может оказываться амбулаторно в виде консультативно-диагностической помощи и в стационарных условиях.

Экстренная помощь, в частности, предполагает:

лечение пульпита;

лечение периодонтита;

распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе;

удаление старой пломбы;

лечение острых форм стоматита;

лечение глубокого кариеса;

вскрытие парадонтального абсцесса (в области одного зуба);

удаление постоянного зуба;

лечение альвеолита;

лечение неврита луночкового нерва;

удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса;

удаление постоянного зуба с компактостеотомией;

удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба);

удаление одонтогенной кисты в области 3-4 зубов;

временное шинирование зубов (6-8 зубов);

лечение невралгии;

цистостомия (стоматолог);

удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка;

лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез;

На какие виды бесплатной стоматологической помощи могут рассчитывать дети до 18 лет?

Как пояснили в ведомстве, дети до 18 лет имеют право на получение плановой и экстренной стоматологической помощи.

При этом в Минздраве уточнили, что установление брекетов не входит в перечень бесплатных стоматологических услуг, оказываемых в рамках ОСМС - как для взрослых, так и для подростков.