Тарифы на отопление в Казахстане будут зависеть от площади жилья

В Казахстане тарифы на отопление разделят по нормам потребления, передает « Голос народа » со ссылкой на LS.

Фото: Голос народа

В феврале вступил в силу приказ МНЭ РК, согласно которому стоимость тепло- и водоснабжения для физлиц формируется в зависимости от размера потребления. При этом внедрение данных норм планируется в этом году.

Вместе с тем оплата за отопление будет делиться для физлиц по размерам жилплощади:

I подгруппа – отапливаемая территория до 100 кв. м (утвержденный тариф);

II подгруппа – от 100 до 200 кв. м (+10% от утвержденной цены);

III подгруппа – более 200 кв. м (среднеотпускная стоимость).

При этом, согласно правилам, счет за данную услугу уже зависит от того, есть или нет у недвижимости приборов учета потребления. В связи с этим расходы для жильцов с приборами будут считаться по разнице показания оборудования на конец и начало расчетного периода.

Для людей, у которых нет данной системы, оплата определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления на услугу, которая утверждается местным исполнительным органом, и тарифа, утвержденного регулятором.

Поэтому стоимость теплоснабжения для казахстанцев без приборов учета будет выше, чем для тех, у кого они есть. В МНЭ заверили, что установка оборудования позволит значительно сократить расходы на отопление и горячую воду.

Разделение оплаты исходя из площади жилья, по информации ведомства, связано с двумя основными факторами.

Во-первых, в министерстве отметили, что это является справедливым способом распределения затрат между потребителями.

Во-вторых, использование данной методики как основы для расчета тарифов делает процесс более прозрачным и понятным для населения.

Вместе с тем малообеспеченные семьи, как уточнили в ведомстве, защищены от роста цен, так как они могут получить жилищную помощь в виде возмещения расходов по комплатежам. Согласно правилам, поддержка осуществляется, если уровень расходов на комуслуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода домохозяйства или гражданина.