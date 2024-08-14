Какие авиамаршруты запустят осенью из Казахстана

Какие новые авиамаршруты будут запущены осенью, рассказали Tengri Travel в пресс-службе Министерства транспорта.

Фото ©️ Турар Казангапов

Как сообщили в ведомстве, ожидается сразу несколько новых направлений.

"С сентября авиакомпания "Air Astana" планирует запустить прямые рейсы с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) по маршруту Шымкент - Джидда на воздушном судне типа А-320", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания "SCAT" планирует запустить рейсы по маршруту Шымкент - Сиань.