Какие авиамаршруты запустят осенью из Казахстана

Какие новые авиамаршруты будут запущены осенью, рассказали Tengri Travel в пресс-службе Министерства транспорта.
Как сообщили в ведомстве, ожидается сразу несколько новых направлений.
"С сентября авиакомпания "Air Astana" планирует запустить прямые рейсы с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) по маршруту Шымкент - Джидда на воздушном судне типа А-320", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания "SCAT" планирует запустить рейсы по маршруту Шымкент - Сиань.
"С декабря 2024 года авиакомпания "Air Astana" рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию с частотой 3 рейса в неделю по маршруту Алматы - Куала-Лумпур", - отметили в пресс-службе.
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