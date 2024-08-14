18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.44
523.69
5.22
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.08.2024, 10:07

Казахстанцам остался месяц на заполнение декларации: как избежать проблем

Новости Казахстана 0 1

У тех, кто не успел представить в органы государственных доходов декларацию в бумажном виде, есть время сделать это до 15 сентября, но уже в электронном, сообщает inbusiness.kz. Сделать это можно посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильных приложений e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Кому полагается отчитаться?

В рамках третьего этапа всеобщего декларирования, который стартовал 1 января 2024 года, декларацию о своих активах обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Если по каким-то причинам вы не желаете продолжать предпринимательскую деятельность, то необходимо подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя. Впрочем, в следующем году декларацию придется подавать всем.

Что нужно указать?

Сведения о недвижимости в Казахстане в налоговой знают сами, а вот если таковая имеется за рубежом, то об этом необходимо сообщить в декларации, так же как и о наличии земельного участка, транспортных средств, воздушных и морских судов, доли участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК, а также о деньгах на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Также в декларации необходимо отразить имеющиеся у вас в Казахстане или за рубежом:

  • договоры о долевом участии в жилищном строительстве;
  • ценные бумаги, производные финансовые инструменты;
  • цифровые активы;
  • инвестиционное золото;
  • объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
  • наличные деньги до 10 000 МРП (34 500 000 тенге), в том числе в банковских ячейках;
  • нотариально заверенные договоры займов физического лица.

На ваше усмотрение

Если вы владелец культурных ценностей, драгоценностей, антиквариата или биологического актива, например, дорогого скакуна, то эти данные можете занести в декларацию по своему желанию, но стоимость указанного имущества должна превышать 1000 МРП (3 450 000 тенге). К тому же, необходима независимая оценка по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Наказание

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). В свою очередь представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 3 МРП (11076 тенге). Сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%.

Как будут вести налоговый контроль за доходами физлиц?

Вначале проводится камеральный контроль – мониторинг расходов физических лиц следующим образом: проверяется наличие или отсутствие декларации; выявляется факт не отражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов; затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка. Надо помнить, что если вы получаете ежемесячно более 100 переводов от разных лиц, то вы будете квалифицироваться как предприниматель.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…