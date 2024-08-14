Казахстанцам остался месяц на заполнение декларации: как избежать проблем

У тех, кто не успел представить в органы государственных доходов декларацию в бумажном виде, есть время сделать это до 15 сентября, но уже в электронном, сообщает inbusiness.kz . Сделать это можно посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильных приложений e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.

Фото: inbusiness.kz

Кому полагается отчитаться?

В рамках третьего этапа всеобщего декларирования, который стартовал 1 января 2024 года, декларацию о своих активах обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Если по каким-то причинам вы не желаете продолжать предпринимательскую деятельность, то необходимо подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя. Впрочем, в следующем году декларацию придется подавать всем.

Что нужно указать?

Сведения о недвижимости в Казахстане в налоговой знают сами, а вот если таковая имеется за рубежом, то об этом необходимо сообщить в декларации, так же как и о наличии земельного участка, транспортных средств, воздушных и морских судов, доли участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК, а также о деньгах на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Также в декларации необходимо отразить имеющиеся у вас в Казахстане или за рубежом:

договоры о долевом участии в жилищном строительстве;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

цифровые активы;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги до 10 000 МРП (34 500 000 тенге), в том числе в банковских ячейках;

нотариально заверенные договоры займов физического лица.

На ваше усмотрение

Если вы владелец культурных ценностей, драгоценностей, антиквариата или биологического актива, например, дорогого скакуна, то эти данные можете занести в декларацию по своему желанию, но стоимость указанного имущества должна превышать 1000 МРП (3 450 000 тенге). К тому же, необходима независимая оценка по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Наказание

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). В свою очередь представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 3 МРП (11076 тенге). Сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%.

Как будут вести налоговый контроль за доходами физлиц?

Вначале проводится камеральный контроль – мониторинг расходов физических лиц следующим образом: проверяется наличие или отсутствие декларации; выявляется факт не отражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов; затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка. Надо помнить, что если вы получаете ежемесячно более 100 переводов от разных лиц, то вы будете квалифицироваться как предприниматель.