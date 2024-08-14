FlyArystan в центре скандала: Ляйля Султанкызы получила травму на борту

Фото: Instagram/sultankyzy

Женщина летела вечерним рейсом КС7326 из Шымкента в Астану. По ее словам, тяжелый и твердый предмет с верхней полки упал ей на лицо и рассек бровь.

“Это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании FlyArystan. Я удивлена, что бортпроводники и авиакомпания не были готовы оказать первую помощь! Нет ни аптечки, ни льда, ни салфеток. Я думаю, что было бы, если бы на моем месте сидел ребенок или пожилой человек, если бы получил серьезное увечье. Безответственность! Каждый бортпроводник несет ответственность за здоровье пассажиров перед посадкой и высадкой и обязан оказать первую помощь!” – заявила журналист.

Фото: Instagram/sultankyzy

Ранее на авиакомпанию также жаловались. FlyArystan оставила малолетнего ребенка одного в чужом городе. Об этом рассказала жительница Уральска.

Воздушная гавань была привлечена к ответственности за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса по маршруту Алматы – Астана и выплатила три миллиона тенге.

Фото: Instagram/sultankyzy