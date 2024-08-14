Зятя Карима Масимова объявили в розыск в Казахстане

Астана. 14 августа. КазТАГ – Азамата Капенова, которого называют зятем бывшего главы комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, объявили в розыск в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Фото с сайта kaztag.kz

На портале органов правовой статистики и спецучетов появилась информация, что Антикоррупционная служба разыскивает Азамата Капенова. Дело зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области.

В СМИ его называют зятем Карима Масимова, якобы он был женат на старшей дочери бывшего главы КНБ.

Розыск может быть связан с делом «БИПЭК-Авто».